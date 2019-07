Alejandra Espinoza se sincera sobre el aborto espontáneo que sufrió

Hace dos años, la presentadora Alejandra Espinoza perdió un embarazo. Desde entonces, la primera ganadora del reality Nuestra Belleza Latina se ha encomendado a Dios y mantiene la esperanza de darle un hermano a su primer hijo, Mateo.

“Hemos estado buscando tener otro hijo y no ha pasado nada. A Mateo, Dios me lo mandó en el momento correcto en mi vida”, reveló la animadora en entrevista con Metro. Durante su primer embarazo, hace cuatro años, la mexicana indicó que tuvo varias complicaciones de salud. “Antes de Mateo también tuve muchísimos problemas y yo me preguntaba: ‘¿Pero por qué?… Hay gente que a mi edad tiene 3 y 4 hijos’”.

La conductora Alejandra Espinoza estará de regreso a Puerto Rico en la búsqueda de talentos femeninos para el nuevo reality La Reina del Canto. / Captura / Instagram

Ya han sido varios intentos y has tenido varios abortos espontáneos durante el proceso, ¿cómo te mantienes positiva?

Yo aprendí a aceptar eso. Aprendí a aceptar que mi vida no es la vida de otra persona o que la vida de otras personas no es la mía. Así que, aprendí a aceptar el tiempo de mi vida. Por supuesto que quisiera darle un hermanito a Mateo, pero si no se puede, no pasa nada. Si eventualmente no tengo otro bebé, es porque por alguna razón Dios no quiso.

De no lograr quedar embarazada, ¿considerarías la adopción?

Sí. Al principio mi esposo no estaba seguro, pero ha cambiado su mentalidad. Independientemente de quedar embarazada o no, nos encantaría adoptar. A mi me llenaría el alma como no tienes idea.

¿Cómo ha sido la maternidad con Mateo?

Los niños son bien impredecibles. Hace cinco días, se levantó recolectando rocas. Así que a mí me ha tocado, dentro de todo lo que tengo que cargar, ¡andar con una maleta llena de piedras que se encuentra en la calle! Pues así han sido estos cuatro años… Voy con el flow de la maternidad sinceramente.

La animadora Alejandra Espinoza junto a su hijo de cuatro años, Mateo. / Captura / Instagram

De padre y abuelos puertorriqueños, ¿qué actividades te gusta hacer con Mateo cuando estás de visita en Puerto Rico?

Nos encanta todo lo que hay en el Viejo San Juan. Siempre busco un espacio para llevarlo a El Morro, que corra y ruede por la grama. También visitamos el Parque de las Palomas y nos gusta mucho ir de chinchorreo.

Precisamente, Espinosa estará de regreso en la isla el próximo sábado, 13 de julio en la búsqueda de talentos para Reina de la Canción, un nuevo reality de Univision que busca féminas de 18 años de edad en adelante, para representar todos los géneros musicales. Las audiciones, que se llevarán a cabo en el Condado Plaza Hilton desde las 8:00 a. m., pondrá énfasis en historias inspiradoras que empoderen a las mujeres para que rompan barreras y eleven los géneros musicales.

Compartes labores con Olga Tañón y Pedro Capó, ya que forman parte del jurado en la producción, mientras que Aníbal y Mateo en casa, ¿cómo es trabajar y convivir con puertorriqueños?

¡Soy casi boricua ya! Siempre he tenido buena química con los puertorriqueños. La mayoría de la gente con quien tengo relación son puertorriqueños. Los boricuas son gente muy apasionada y son personas que les gusta sacar las cosas nítidas, son perfeccionistas en el trabajo y yo soy así.

¿Qué consejos les darías a las jóvenes para sacarle provecho a la competencia?

El mejor consejo que les puedo dar a las chicas es que se disfruten todo el proceso. También deben tomarlo como un trabajo, tomarlo en serio y aprovechar la oportunidad.

He conocido a chicas que son muy enfocadas en lo que están haciendo y, de verdad, aprovechan la oportunidad, y otras que no. Una cosa es disfrutar y aprovechar. Hay chicas que van a ver qué pasa y a esas, lamentablemente, no les va como quisieran. Yo soy fiel creyente de que Dios tiene un plan para todo y que si este no es el momento de alguna de ellas, entonces lo que nos queda es aprender y hacer las mejores conexiones posibles.

¿Cuán importante es resaltar la figura de la mujer en la música?

Es importante, en general, darles oportunidades a las personas. No tiene nada que ver si es mujer u hombre, pero sí reconozco que no hay muchas mujeres en la industria.

