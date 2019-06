Rubén Blades regresa en concierto a Puerto Rico

Tres años después de su última presentación Rubén Blades regresa a Puerto Rico. Durante ese periodo muchas cosas han sucedido en la carrera del panameño. La obtención de tres premios Grammy (versión latino y anglo), entre ellos al Mejor disco de Salsa del año 2017, por su "Salsa Big Band", nuevos lanzamientos discográficos: con"Medoro Madera","Una Noche Con Ruben Blades Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis". Ambos en 2018, y el reciente"Paraíso Road Gang".

Paralelamente a su actividad como cantante, ha participado en diversos films por estrenar además de continuar con su personaje de Daniel Salazar en el regreso a la serie"Fear the Walking Dead". La Universidad de New York (NYU) lo nombra como Académico en Residencia en la escuela de educación, Cultura y Desarrollo NYU Steinhardt. Recientemente la NYU le entrega el premio"Dorothy Height" llamado así en honor a una de las pioneras de los derechos de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos.

En 2018, el cineasta panameño Abner Benaim estrena el documental sobre la vida del cantante "Yo no me llamo Rubén Blades" , film que recibe numerosos premios en decenas de festival alrededor del mundo.

Ahora ante miles de peticiones recibidas desde Puerto Rico para que regresara, Blades, quien considera a este país como su segundo hogar, vuelve con una presentación especial, que será una gran fiesta y concierto donde se escucharan los grandes éxitos de su trayectoria de 50 Años de Música, en donde además incorporará standards de jazz que ya fueron una sorpresa muy festejada en diversos festivales de jazz durante su última gira por el viejo mundo.

En su presentación en Puerto Rico, será acompañado por la Roberto Delgado Salsa Big Band, con quienes obtuvo los Latin Grammy al Mejor Album 2017 y Mejor Disco de Salsa; y el Mejor disco de Música Tropical en la versión de los Grammy Anglo en 2018. Estos hechos accionaron para cambiar sus planes, extendiendo sus giras en tiempo y espacio no previsto hasta ese momento, por Europa, Estados Unidos, y Latinoamérica, con una orquesta que incluye veinte músicos en escena, formato muy difícil de ver en los escenarios, con esta formación Blades no se ha presentado aún en Puerto Rico.

A sus 70 años de edad, Blades sigue tan activo como siempre, con más giras programadas, con su carrera de actor en ascenso, y como académico universitario. Asimismo entre otros proyectos, se encuentra su participación en "Antidote", el último disco de Chick Corea, con quién se esperan nuevos proyectos para 2020.

Recientemente ha grabado junto al joven grupo de Rock méxico-panameño "Making Movies", radicado en Kansas , el tema "No te Calles", un manifiesto contra la corrupción que ha sido éxito en redes sociales.

Blades publica periódicamente sus artículos de opinión, en sus redes sociales y su blog La Esquina de Rubén.

Boletos a la venta desde esta noche a las 12:00am en el Coliseo y en Ticketpop.com