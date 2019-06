Alex Cora cumple sueño de un joven fanático de los Red Sox

El dirigente puertorriqueño de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, le cumplió el sueño a un pequeño fanático del béisbol y especialmente del jardinero Markus Lynn "Mookie" Betts.

Mientras los Red Sox realizaban su práctica previo al partido frente a los Royals de Kansas City, el pequeño sostenía un letrero en el cual manifestaba su sueño de conocer a su jugador favorito en el día de su cumpleaños.

Ante esto, el puertorriqueño se aceró al niño y lo llevó hasta el campo de juego donde se encontraba Betts.

El video que fue publicado en Twitter por la página especializada en deportes, Bleacher Report ya cuenta con más de 19 mil visitas.

Kid wanted to meet Mookie Betts on his birthday

Alex Cora made it happen 🙌

(via @joshlewinstuff)pic.twitter.com/PjFRaPic35

— Bleacher Report MLB (@BR_MLB) June 5, 2019