Reconocidas modelos en carrera por cetro de Miss Universe Puerto Rico 2019

Mariana Vicente, Bodine Koehler y Gabriela Berríos lograron dar el paso de modelos a reinas de belleza, y este año Vivianie Díaz Arroyo y Verónica Montano buscan hacer lo propio en la recta final de Miss Universe Puerto Rico 2019.

En entrevista con Metro, Díaz Arroyo, representante del pueblo de Villalba, aseveró que ser modelo y ser miss son dos etapas muy distintas. “El campo de la moda como modelo a pasar a ser miss es distinto, En cuestión estético como caminar, la sonrisa y la manera en que nos proyectamos".

Asimismo, la estudiante de comunicación en la Universidad Sagrado Corazón detalló que su experiencia como modelo le sirve de refuerzo para mostrarse como una reina de belleza.

"Definitivamente el modelaje me sirve como base, ese dominio escénico que hay que tener para ser reina también hay que tenerlo para ser modelo. Hay muchas cosas que aprendo, pero definitivamente lo más que me ayuda es hablar con expertos en certámenes que me ayuden a perfeccionar y mejorar para dar el paso completo que me ayuden a ser reina", dijo la joven de 20 año, quien también fue Miss Teen Universe 2014.

Por su parte, la delegada de Cayey, Verónica Montano, participa por primera vez en un concurso de belleza aunque estuvo en uno de modelos hace cuatro años en Nueva York.

"Es mucha la diferencia porque obviamente es modelaje solamente como la pasarela y las fotos. Acá [en el concurso] es que nosotras debemos tener un propósito y poder ayudar a la comunidad y llevar un mensaje positivo para todos", manifestó la beldad de 25 años.

La joven, que se mudó a Nueva York a sus 18 años y desarrolló una carrera como modelo en varias agencias más importantes del mundo, describió como "de mucho movimiento" su experiencia en los pasados meses en la competencia que culmina la próxima semana.

"Ha sido una experiencia de mucho movimiento y mucho ‘rush’. Estamos en muchas actividades. También está la preparación de la oratoria, los fogueos, la pasarela y todo ha sido como que trabajo ‘full time’. Yo salgo a las 6:00 de la mañana y regreso como a las 11:00 de la noche. Todo el día en preparación".

Mientras, Miss Villalba recalcó que existe una hermandad entre las 28 aspirantes al título de belleza que ostenta Kiara Liz Ortega, el cual entregará el próximo jueves, 13 de junio en el Centro de Bellas Artes en San Juan.

“Eso es lo más bonito de participar en un certamen de belleza que promueve la hermandad y el compañerismo entre todas las chicas desde el primer taller. Nos hemos llevado súper. Hemos compartido y disfrutado. Nosotras compartimos desde espray hasta 'lipstick', de todo. No me quejo y doy gracias al equipo de Miss Universe Puerto Rico por crear eso", dijo Vivianie.

