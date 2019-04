Exhiben en museo de Washington tenis de Raymond Arrieta usados en caminata

View this post on Instagram

Me acabo de enterar que pusieron mis tenis de la caminata Da Vida en el AMERICAN HISTORY MUSEUM EN WASHINGTON DC. Esos tenis fueron los que yo usé cuando caminé de Mayagüez a San Juan unas 120 millas .Súper agradecido y orgulloso de todos los que luchan a diario con la enfermedad y súper agradecido de mis voluntarios y grupo de trabajo pues sin ellos no doy ni un paso, Gracias a Tony Mojena y todo su grupo de trabajo por siempre decir si a todos mis embelecos y a Josè Cancela presidente de Telemundo por ser mas que un jefe , ser un gran amigo y siempre decir Si y poner el canal a nuestra disposición para así poder ayudar a todos los pacientes del Hospital Oncològico. A todos los pacientes Gracias pues siempre pienso en ustedes y sin los que me dan la fuerza para poder continuar caminando al Hospital Oncològico y a todos sus empleados y a mi querido pueblo de Puerto Rico 🇵🇷 a mi isla a mi gente GRACIAS por todo el esfuerzo y el sacrificio para poder seguir ayudando al enfermo. Y no por último y menos importante a toda la prensa y medio de comunicaciones por ayudarnos a llevar el mensaje al mundo entero . Este es el mejor país, este en Puerto Rico GRACIAS , Da VIDA va a seguir no vamos a detenernos @tonymojenaentertainment @telemundopr @telemundo @amhistorymuseum

