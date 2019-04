Toni Costa reacciona al reencuentro entre Adamari López y Luis Fonsi

El bailarín español Toni Costa reaccionó al reencuentro entre su prometida Adamari López y Luis Fonsi hoy en el programa Un Nuevo Día por Telemundo.

Sobre el particular, Costa expresó en entrevista con el segmento Sin Rollo de Despierta América, "lo primero que, como no fue en mi año, no me hace daño. Lo segundo, son dos personas adultas que compartieron su vida. Fueron importantes la una para la otra, yo no puedo hacer otra que apoyar a mi mujer. No me afecta".

Además Costa aseguró que "yo respeto mucho a Fonsi. Él tiene una familia maravillosa y está casado con una española, pero no pasa nada. Las personas somos adultas".

Esta mañana, la actriz y presentadora boricua entrevistó a su exesposo en el mencionado programa por su labor en "La Voz".

López y Fonsi se dieron un abrazo cuando se encontraron previo a la entrevista, donde había público presente y también estaba Marco Antonio Regil, compañero de Adamari del dicho programa y su expareja.

La pareja se casó en el año 2006 y terminaron en el 2009.

Mire la entrevista aquí:

Adamari López entrevista a Luis Fonsi en "Un nuevo día" La pareja se casó en el año 2006 y terminaron en el 2009

Te podría interesar: