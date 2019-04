Adamari López le canta a Luis Fonsi: "Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa"

La actriz y animadora Adamari López pasó por una prueba de canto, donde el evaluador fue su exesposo, el cantante Luis Fonsi.

López, quien entrevistó hoy a Fonsi en el programa Un Nuevo Día, por su participación en el reality show "La Voz" por Telemundo, le cantó a su expareja uno de sus famosos éxitos musicales "Corazón en La Maleta".

"Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta", con esta letra irrumpió López muy efusiva en el escenario para recibir las críticas de su exesposo.

Al finalizar, ambos muy sonrientes se chocaron las manos.

Mira el video:

Adamari López entrevista a Luis Fonsi en "Un nuevo día" La pareja se casó en el año 2006 y terminaron en el 2009

