Héctor Travieso renuncia a La Comay

A casi tres meses del regreso a la televisión de La Comay, el animador Héctor Travieso anunció hoy su renuncia del programa de chisme por Mega TV.

Con voz entrecortada, Travieso expresó a través de un video en Facebook que "las razones que me fuerzan a dejar el programa es que no voy a poder cumplir con el horario por asuntos personales y familiares. Aquí no hay nada más, es cuestión de atender cosas que son necesarias”.

El animador, quien llevaba años junto a la Muñeca sostuvo que “por mucho que quieras un programa, la familia va primera que nada. Me reuní con Kobbo y se quedó atónito y trató de persuadirme, pero yo le dije que era una decisión que había tomado”.

Travieso reiteró que al comunicarle la decisión a Kobbo Santarrosa "nos dimos un abrazo, y Kobbo me demostró la clase de ser humano que es. Ojalá la gente conozca los sentimientos de Kobbo como lo conozco”.

Travieso comunicó que no dará más declaraciones al respecto a ningún medio.

Te podría interesar: