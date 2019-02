Natti Natasha revela el misterio de su papelón en Premios Lo Nuestro

View this post on Instagram

Aunque los zapatos se me cayeron debajo del escenario y mientras resolvía eso cante backstage sin bajarle 💃😈🎼 #Justicia con el gran @silvestredangond 🇨🇴🇩🇴 #NattiNatasha #PremioLoNuestro

