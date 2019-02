Natalia Lugo estrena su nuevo video musical "Hola amiga Soledad”

Natalia Lugo estrena hoy viernes a través de su canal de YouTube su nuevo video musical “Hola amiga Soledad" bajo la dirección de Carlos Pérez Film, tema que pertenece a su primera propuesta musical “Fuera del Marco”.

La historia del video es una repleta de sentimientos, pues relata parte de las vivencias de ella cuando niña. Natalia comenta que la soledad siempre la ha acompañado en las distintas etapas de su vida y hace referencia a un momento de su vida en el cual su familia se derrumba.

"Descubrí la soledad cuando me dí cuenta de la maldad que existe en algunas personas, cuando me fallaron los cercanos y abandonaron los mas que quise. Tenía 17 años cuando escapé a enfrentar la independencia en búsqueda de un futuro diferente, lo hice sola y no encontraba donde descansar. Escribí una canción que titulé Hola Amiga Soledad a esa edad. Ahora tengo veintisiete años y hay momentos en los que aún me identifica pero cada vez con un significado distinto", expresó la cantante.

"Hola amiga Soledad" nos invita a escuchar la voz de adentro y a encontrarnos verdaderamente si le prestamos atención. El video fue grabado en varios lugares de St. Petersburg.

Además de cantar y componer los temas de su producción “Fuera del Marco”, Natalia, emplea dos facetas adiciones como productora y músico “toco guitarra, ukulele y hasta percusión”, comentó. Su propuesta es como el nombre de la producción, fuera del marco. Los géneros que abarca van desde lo urbano, jazz, rock, balada, reggue, hasta el country.

El video musical está disponible a partir de hoy a través de su canal de YouTube NataliaVLugo.