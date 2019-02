Don Omar donará $1 millón para ayuda humanitaria en Venezuela

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció a través de sus redes sociales que donará 1 millón de dólares para brindar ayuda humanitaria a Venezuela.

Del mismo modo, el exponente del género urbano, invitó a otras 100 personas que sean capaces de aportar 1 millón de dólares para lograr la suma de 100 millones de dólares para el país sudamericano.

Te podría interesar:

"Yo quiero llamar a 100 poderosos, que en el día de hoy, puedan decir que aman a Venezuela y que pueden sentirse agradecidos de Venezuela y que tomen la decisión que he tomado yo y mi compañía, nosotros nos comprometemos con un millón de dólares para esta recaudación de fondos para que la ayuda humanitaria pueda entrar a Venezuela, no por jactarnos, no por decir, sino porque sabemos que hacen falta y porque sabemos y yo tengo claro que esto que estamos haciendo por este país ya lo recibimos antes", expresó Don Omar.

Al mismo tiempo, William Omar Landrón (nombre de pila de Don Omar), agradeció el apoyo que siempre ha recibido por parte del pueblo venezolano y expresó que fueron de los primeros que lo apoyaron cuando comenzaba su carrera.

En el día de hoy se llevó a cabo el concierto Venezuela Aid Live en la frontera entre Colombia y Venezuela, el cual fue organizado por el empresario Richard Branson.