Sortearán boletos para el musical "Hamilton" en Puerto Rico

El productor Jeffrey Seller y el actor, cantante y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, anunciaron hoy miércoles, los detalles de la lotería digital diaria para la adquisición de boletos de la obra musical Hamilton en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Se venderán 275 boletos por cada función a un costo de $10 cada uno. La lotería digital diaria iniciará hoy a las 11:00 de la mañana para los boletos correspondientes al estreno, pautado para este viernes. Las loterías digitales subsiguientes comenzarán dos días antes de cada presentación.

Por otro lado, todos los boletos disponibles para las funciones matiné de los miércoles 16 y 23 de enero de 2019 exclusivamente, se venderán a $10 cada uno a través de la lotería digital diaria de Hamilton.

Además, mil (1,000) boletos de $10 cada uno correspondientes a la función matiné del miércoles, 16 de enero estarán disponibles para la venta exclusivamente a estudiantes universitarios en Puerto Rico. Con el programa de clases vigente (2019) y una identificación de estudiante de una universidad puertorriqueña, los estudiantes podrán comprar un (1) boleto cada uno, en persona en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré ese mismo día (16 de enero). El método de pago solo será en efectivo.

Para esa matiné del miércoles 16 de enero, se ha trazado un plan de organización para la venta especial: a partir de las 7:00 de la mañana iniciará el proceso de identificar a los primeros 1,000 estudiantes que estén en fila, que posean los documentos requeridos. Se verificará programa académico vigente e identificación del estudiante. Una vez comprobados los documentos válidos, el estudiante recibirá un brazalete y un sello en su mano el cual le dará el pase para la compra y entrada al teatro para la función matinée. El proceso de venta para esos 1,000 asientos para estudiantes a $10, comenzará a las 8:00 AM.

Hamilton se presentará en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce del 11 al 27 de enero de 2019. Las entradas para la obra musical de Broadway más aclamada del mundo están actualmente a la venta. Se recomienda a los clientes que verifiquen los portales oficiales de HAMILTON o se comuniquen al centro de llamadas de Ticketpop (787.294.0001 o gratuítamente al 1.866.994.0001) para obtener boletos liberados a última hora. Los representantes de servicio de Ticketpop están disponibles de lunes a sábado, de 9:00 am a 9:00 pm, y los domingos de 9:00 am a 6:00 pm.

¿Cómo acceder a la lotería digital diaria?

· Utilice la aplicación oficial digital para Hamilton, ahora disponible para todos los dispositivos iOS y Android en App Store de Apple y en Google Play (http://hamiltonmusical.com/app).

· También para registrarse puede visitar http://hamiltonmusical.com/lottery .

· La lotería iniciará a las 11:00 AM dos días antes de la fecha de cada presentación y concluirá a las 9:00 AM, el día previo a la función. Las notificaciones para el ganador y aquellos que no tuvieron suerte se enviarán aproximadamente a las 11:00 am del día anterior a la función vía correo electrónico y mensaje de texto (si el cliente proporciona su número de teléfono móvil). Los boletos deberán pagarse a través de internet (“online”) utilizando una tarjeta de crédito, antes de las 4:00 PM del día anterior a la presentación utilizando el enlace de compra (“link”) y el código que recibirán en un correo electrónico. Los boletos que no se reclamen antes de las 4:00 PM del día anterior a la presentación serán cancelados y retornados a la boletería general.

· Cada ganador puede comprar hasta un máximo de dos boletos.

· No es necesario realizar una compra o emitir un pago para participar.

· Los boletos comprados a precio de lotería se podrán recoger en la boletería de Bellas Artes a partir de tres (3) horas antes de la función con una identificación con foto válida y vigente, que coincida con el nombre oficialmente ingresado en el sorteo. Las entradas no son transferibles.

· Los participantes también podrán participar en la lotería para cualquier función a través de carta. La misma deberá ser enviada vía correo regular a la siguiente dirección: Lucky Seat, 257 West 52nd Street, New York, New York 10019 o través de fax al 888-316-1275. La carta deberá contener la siguiente información: nombre y apellido del participante, dirección de correo electrónico, código postal, número de teléfono móvil (opcional) y edad. Además es importante especificar en la carta: Centro de Bellas Artes “Luis A. Ferré," fecha y hora de función y cantidad de boletos deseados (uno o dos). Sólo se permite un participante por carta, y la misma deberá recibirse a más tardar a las 9:00 am del día anterior a la fecha de función seleccionada. Cada carta de participación deberá ser enviada por correo regular en sobre individual, excepto para los días cuando la obra presentará múltiples funciones. Para esas fechas, el mismo participante puede seleccionar y enviar cartas de participación para la función matiné o nocturna en el mismo sobre.