Andrea de Castro confiesa que "El Joey" le pide pensión

La influencer Andrea de Castro aseguró que su expareja "El Joey" le pidió pensión para su hijo José Enrique.

En el programa de farándula "Lo Sé Todo" por Wapa TV, De Castro dijo que no se arrepiente de la decisión que tomó de darle la custodia de su hijo al "Joey".

"Si yo fuera un hombre a mí no criticarían tanto como me critican por las decisiones que yo he tomado. Yo tomé mi decisión de lo que quería hacer y por qué quería hacerlo".

"El que se tiene que preocupar si mamá falta o no es él, y José Enrique yo estoy segurísima de que cuando crezca él va estar muy orgulloso de su mamá, porque su mamá trabaja y su mamá nunca pide pensión y su mamá está haciendo las cosas bien", aseguró.

A preguntas del programa de si "El Joey" le pide pensión para el hijo de ambos, Andre contestó "sí me pide pensión, en eso estuvimos ahora en esta semana".

Metro Puerto Rico Andrea de Castro llega a un acuerdo con "El Joey" para que se encargue de su hijo La agenda cargada que tiene con su empresa, llevó a la hija de Jorge de Castro Font a cederle la custodia de su retoño al padre del pequeño

