Zuleyka Rivera reacciona a comentarios en su contra

Alegria y satisfacción así describo mis sentimientos en este instante. Anoche viví otro momento memorable en mi vida donde los ojos del mundo fueron puestos en el nombre de Puerto Rico. Una isla que ha sufrido lo que nunca en este último año pero un isla que sigue dando talento y alegría al resto del mundo a través del arte. Ayer fue una noche histórica donde la música latina se abrió paso. Mis segundos en tarima fueron un sueño hecho realidad, un sueño al que le agradezco a la academia por su iniciativa de invitarme y llevar ese toque de sensualidad a esos premios. Vestuario? Presentación? Premios? Galardones?. Para mi nada importa más que la genuina satisfacción de que estos boricuas hayamos hecho historia nuevamente. Es tiempo de unirnos y seguir triunfando juntos como latinos. @luisfonsi y @daddyyankee junto con #despacito SON LOS GANADORES DE LA NOCHE . . . P.s. (El día en que todos aquellos que han hecho malas críticas pisen un escenario de los grammys ese día su opinión contará, mientras quédese muy bonito sentado desde el otro lado del televisor)

