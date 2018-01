Elogian actuación de Fonsi, Yankee y Zuleyka Rivera

Luego de la espectacular presentación de los puertorriqueños Luis Fonsi, Daddy Yankee y Zuleyka Rivera en la ceremonia de los Grammy 2018, la ola de comentarios a favor y en contra inundaron las redes sociales.

El reconocido medio estadounidense usatoday.com, elogió el 'performance' de los boricuas con el tema "Despacito", como uno de los mejores del evento musical.

"Despacito failed to take home song of record of the year, but Fonsi and Daddy Yankee’s performance still felt like a victory lap. Perhaps to remind viewers of the track’s Justin Bieber-less origin, Fonsi and Daddy Yankee delivered a performance sung entirely in Spanish, reprising the song’s original introduction and nixing the English in its “this is how we do it down in Puerto Rico” penultimate verse. Surrounded by an army of gyrating dancers and backed by a Fourth of July’s worth of pyrotechnics, Despacito’s win count seemed beside the point with a performance this joyful" (sic.), escribió el dicho portal de internet.

"Despacito" estaba nominada en tres categorías, entre ellas Canción del Año y Grabación del Año. Sin embargo, fue Bruno Mars, quien cargó con los dichos galardones y con cuatro más.

