Miss Universo 2016 habla de su sexualidad

La francesa Iris Mittenaere, quien se coronó el 29 de enero pasado en Filipinas como Miss Universo 2016, rompió el silencio sobre su orientación sexual tras darse a conocer en las redes sociales varias imágenes románticas con la exreina de belleza de su país Camille Cerf.

“Ella es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No me importa si yo amo a un hombre o si amo a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, sostuvo Mittenaere en entrevista con “Un nuevo día” (Telemundo).

La segunda Miss Universo de Francia reveló, además, que la primera noche después de ser coronada soñó que fue un error su triunfo. “Creo que esa va a ser la pesadilla de todas las misses”.

Sobre su parecido con las candidatas latinas, Iris aseguró que la pone contenta que la gente la compare con una latina y le gusta lucir como una de ellas.

La joven de 24 años es la segunda reina del país europeo en este certamen luego que en el 1953 ganara Christiane Martel. Cabe destacar que Martel fue la segunda reina del concurso de belleza ya que se fundó un año antes de su triunfo.

Mira el video

Notas relacionadas:

¿Primera Miss Universo abiertamente lesbiana?

Sale a la luz supuesto novio de Miss Universo 2016

Francia se convierte en Miss Universo 2016