Reconstruyen residencia en playa de Ponce

El trabajo de reconstrucción del techo del hogar de un residente de Ponce cerca de la playa completó su esfuerzo gracias a un equipo humano de albañiles y voluntarios, informó hoy, viernes, la Fundación Azriel.

La residencia le pertenece a Domingo González, quien vive en las Parcelas Amalia Marín de la Playa de Ponce.

Este es uno de los propietarios de otras diecinueve residencias que serán reconstruidas por la Fundación Azriel. Esta semana se inició la reconstrucción de dos viviendas en La Perla en San Juan, que deberán estar listas en unas tres semanas y posteriormente continuarán impactando otros sectores a través de todo Puerto Rico.

Te recomendamos:

"Damos gracias a Dios por permitirnos continuar ayudando a nuestros hermanos en todo Puerto Rico. Nuestra fundación no detiene sus esfuerzos para ayudar, no importa a dónde tengamos que llegar. Agradecemos a ODSEC, al alcalde de Ponce, el Comisionado de la Policía y a todos los que hicieron posible el darle a don Domingo un techo seguro. Reconocemos que el tercer sector, representado por las entidades sin fines de lucro, es un factor muy importante, ya que los municipios solos no pueden realizar todos los servicios comunitarios. Es por eso que, unimos esfuerzos entidades sin fines de lucro y agencias de gobierno para poder suplir las necesidades de las familias”, expresó Wilfredo Cameron, director ejecutivo de la Fundación Azriel.

De otra parte, el Primer Ejecutivo ponceño expresó: “mi reconocimiento y eterno agradecimiento al pastor Héctor Delgado y su fundación por el compromiso genuino de ayudar a nuestra gente. El verdadero llamado de Dios es a servir al prójimo y hoy vemos la alegría de don Domingo al reconocer que ya podrá disfrutar de su casa de manera segura. Sigamos aunando esfuerzos entre los municipios y organizaciones sin fines de lucro. Solo trabajando en conjunto podremos hacer grandes obras para mejorar la calidad de vida de todos nuestros hermanos puertorriqueños”.

Asimismo, la directora de la ODSEC aseguró que, “este es el fruto de la unión de voluntades entre el sector público y privado, así como del tercer sector, como entes de cambio, de cara a una verdadera transformación. Don Domingo ahora tendrá un hogar digno y seguro en donde disfrutar y descansar. Vamos a continuar con nuestra misión de garantizar una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Esta es parte de nuestra responsabilidad y haremos valer este importante compromiso con Puerto Rico”.

En la actividad también asistieron la Hon. Marially González Huertas, Senadora del Distrito de Ponce y vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, Hon. Ramón Ruíz Nieves, Senador del Distrito de Ponce, Hon. Ángel A. Fourquet, Representante Distrito de Ponce, Hon. Domingo Torres García, Representante Distrito de Ponce, la comandante Iris J. Colón Santiago, en representación del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Pastor Héctor Delgado Ramos, Presidente de la Fundación Azriel.

Te podría interesar: