Ponceña se convierte en primera boricua en recibir beca total del Ejército para estudiar optometría

La joven Stephanie Silvagnoly, del barrio El Tuque de Ponce, hizo historia al convertirse recientemente en la primera boricua en ser seleccionada a nivel de Estados Unidos, para recibir una beca total del Ejército para estudiar optometría.

“Para mí siempre fue un sueño ser doctora, pero no sabía cómo lo iba a lograr,” dijo la ponceña quien es producto de la Escuela Superior Pública Jardines de Ponce.

En 2015, Silvagonly se unió a la Reserva del Ejército como soldado raso y participó en varias misiones, incluyendo

una misión humanitaria en Guyana y la activación luego del Huracán Maria en la isla.

“Esas experiencias en uniforme me han hecho una mejor persona y una mejor profesional, sensible a la gran necesidad que existe en otras regiones del mundo,” dijo la estudiante.

Mientras servía en la Reserva, la joven se graduó Cum Laude de la Universidad de Puerto Rico en Ponce con un bachillerato en Ciencias Naturales, con concentración en biomédica, convirtiéndose en el primer miembro de su familia en obtener un grado universitario.

“Gracias a mis notas pude entrar en el programa de Optometría de la Inter, pero no sabía cómo iba a pagar la matricula. Mi único plan eran los préstamos estudiantiles,” dijo la joven.

Llega primer cargamento de papeletas para las elecciones de noviembre El presidente de la CEE no ve en este momento problemas para la realización del evento electoral

Fue en el Programa de becas de Profesiones de la Salud del Ejército de Estados Unidos que Silvagnoly vio la forma de culminar su sueño.

“Competí el año pasado, pero no me escogieron. Es una competencia bien fuerte. Sin embargo, no dejé que eso me quitara el ánimo. Volví a aplicar este año y fui gracias a Dios seleccionada,” dijo emocionada la joven.

Como parte del proceso de recibir la beca de aproximadamente $100,000.00 dólares, que incluye matricula, libros, cuotas y un estipendio mensual, el Ejército de Estados Unidos promovió a Silvagnoly al rango de Teniente Segundo.

“Mi única preocupación ahora es concentrarme en los estudios y hacer un buen trabajo académico. Una vez me gradúe serviré en el Ejercito activo, donde ganaré muchas más experiencias personales y profesionales” señaló la joven.

Te recomenamos: