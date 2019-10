Celebran Día mundial del lavado de manos

Para conmemorar el “Día Mundial del Lavado de Manos”, Hilton (NYSE: HLT) anunció la expansión de su programa de reciclaje de jabón, a un total de 5,300 propiedades en más de 70 países y territorios de todo el mundo. El programa de reciclaje de jabón de Hilton, que comenzó hace una década, y que ya es el de mayor envergadura en la industria hotelera, ayuda a combatir la epidemia de falta de higiene que afecta a las comunidades desatendidas, donde decenas de miles de niños mueren innecesariamente debido a la falta de acceso a servicios sanitarios básicos. La iniciativa también contribuye a reducir el impacto medioambiental de Hilton en general: la compañía se ha fijado la meta de reducir dicho impacto a la mitad antes de 2030.

La cadena también anunció la conclusión de su campaña Clean the World Challenge 2019 destinada a recolectar suficiente jabón antes del “Día Mundial del Lavado de Manos” con el fin de esterilizarlo, reciclarlo y convertirlo en 2 millones de barras de jabón nuevas para las comunidades necesitadas. Durante los últimos 10 años, las propiedades de Hilton han desviado más de 1,800 toneladas de desechos de los vertederos. Al trabajar con ONG asociadas como “Clean the World”, el líder de la industria ahora ha elevado la meta aún más.

"En un mundo donde demasiados niños mueren por enfermedades relacionadas con la falta de higiene, Hilton y sus socios de reciclaje de jabón están convirtiendo los desechos de las habitaciones en un tesoro que salva vidas”, indicó Katie Fallon, vicepresidenta ejecutiva de Hilton y directora global de asuntos corporativos.

"Ahora estamos ampliando a todas nuestras marcas nuestro programa global de reciclaje de jabón, que es líder en la industria, como parte de nuestro compromiso de llegar a desechar cero jabones en los vertederos antes de 2030".

Hilton cuenta con una red de socios de reciclaje de jabón en todo el mundo que respaldan estos esfuerzos, el mayor de los cuales es “Clean the World”. A través de estas alianzas, los hoteles Hilton han contribuido a la donación de más de 11 millones de barras de jabón reciclado a comunidades necesitadas. En 2016, los 750 hoteles de las marcas, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton y Home2 Suites by Hilton fueron los primeros en la industria en hacer del reciclaje de jabón un requisito de la marca. En enero de 2019, Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton se unieron a la iniciativa.

La cadena ha expandido su compromiso al fijarlo como un requisito estándar de marca a partir del 1 de enero de 2020 para las siguientes marcas de hoteles: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Signia Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Motto by Hilton y Hilton Grand Vacations. Tru by Hilton utiliza productos en volumen.

“El espíritu de servicio siempre ha sido parte de la esencia de Hilton Grand Vacations a través de HGV Serves, nuestra plataforma de responsabilidad social corporativa (en inglés CSR)”, explicó el vicepresidente ejecutivo y director de atención al cliente de Hilton Grand Vacations, Stan Soroka.

Impulsar la adopción global del reciclaje de jabón

Los nuevos estándares de marca, que se aplicarán en los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, República Dominicana, Reino Unido y Europa continental, ampliarán significativamente el impacto de Hilton, así como su alianza con “Clean the World”. Los esfuerzos de reciclaje de jabón de Hilton en Europa serán respaldados por las nuevas instalaciones de “Clean the World” que se inauguraron en Amsterdam el año pasado. Además, Hilton continuará sus sólidas alianzas de reciclaje de jabón en la región de Asia Pacífico, donde colabora con socios como Diversey’s Soap for HopeTM, Soap Aid, Soap Cycling y Sundara India.

Para más información sobre la estrategia de responsabilidad corporativa de Travel with Purpose de Hilton y los objetivos para 2030, visite cr.hilton.com.

