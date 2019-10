Terremoto de magnitud 6.4 sacude a Filipinas

Un fuerte temblor se registro este miércoles 16 de octubre en Magsaysay, Filipinas, con una magnitud de 6.4; informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

M6.5 #earthquake (#lindol) strikes 85 km E of #Budta (#Philippines) 19 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/0BddCojYg4

— EMSC (@LastQuake) October 16, 2019