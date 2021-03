Óscar de la Hoya regresa al cuadrilátero a sus 48 años

El histórico Óscar de la Hoya está de regreso. El ex campeón mundial volverá a los cuadriláteros el próximo 3 de julio, aunque no reveló su siguiente rival.

El promotor de ‘Golden Boy’ causó furor con su anuncio durante la conferencia de prensa previo a la pelea entre el youtuber Jake Paul y el ex peleador de MMA, Ben Askren.

MIC DROP!🎤@OscarDeLaHoya is making his #boxing comeback on July 3rd!#TrillerFightClub

