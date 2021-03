Tenista se desploma en pleno juego en el Masters de Miami

El británico de 19 años, Jack Draper encendió las alarmas al desmayarse en pleno partido con Mikhail Kukushkin en el Masters de Miami

El Masters de Miami vivió un momento de alarma cuando el británico Jack Draper se desplomó mientras se enfrentaba al kazajo Mikhail Kukushkin.

El tenista de 19 años ya había sido revisado por los médicos, minutos antes, por sentirse mareado debido al calor y a la humedad, pero continuó jugando. Se disputaba el primer set, que Kukushkin gana 6-5, cuando Draper cayó al intentar devolver una pelota.

Jack quedó tendido en la cancha y los médicos tuvieron que acudir a atenderlo hasta que se pudo levantar, pero ya no pudo continuar y tuvo que abandonar el partido de la primera ronda. Draper sufrió un bajón de presión, aunque nunca perdió el conocimiento.

A reminder that tennis can be brutal 😔

Not the way Britain's Jack Draper wanted to end his first match on Tour.

Wishing him a speedy recovery

March 25, 2021