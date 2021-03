Peleador de UFC revela que peleó por el título mundial estando borracho

El peleador brasileño Paulo Costa entró en la polémica después de asegurar que su primera derrota por el título mundial fue a causa de una borrachera.

A través de un video en su cuenta de Youtube, una de las figuras de UFC reveló que una noche antes de su encuentro frente a Israel Adesanya ingirió bebidas alcohólicas.

“Estaba algo borracho cuando peleé. Quizás tenía un poco de resaca”, explicó Borrachinha.

“No podía dormir por los calambres en las piernas. Recuerden que la pelea era a las 9 de la mañana y nos teníamos que levantar a las 5 de la madrugada para prepararnos, estirar, vendarnos las manos. No me dormí hasta las 2:30. Fue mi culpa y no culpo a nadie más por ello. Fue algo que elegí yo mismo, pero tenía que dormir porque no lo había hecho en las últimas 24 horas. Bebí vino. Mucho vino. Una botella de vino entera para quedarme dormido. Tomé una copa y no funcionó. Dos copas y no funcionó. La mitad de la botella y no funcionó. Y al final me la tomé entera”, explicó el ex retaro al título de peso mediano de la UFC.

“Era una pelea por el título y estaba adormilado, bostezando, despreocupado… Estaba demasiado calmado”, dijo en plena preparación

Cabe recordar que en septiembre del 2020, Israel Adesanya retuvo el cinturón en UFC 253 por nocaut técnico, lo que provocó que terminara con un récord de 13-1 en su carrera.

