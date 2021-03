Auto lujoso de Diego Maradona será subastado esta semana en Europa

Un auto de alta gama de la marca Porsche propiedad del fallecido futbolista argentino Diego Armando Maradona será subastado en Europa esta semana. Se trata de un Porche 911 que el exjugador lo utilizaba para ir entrenar y jugar partidos cuando militó en el Sevilla de España en la temporada de 1992-93, su última en el antiguo continente.

Esto, después de cumplir una suspensión de 15 meses por dar positivo en una prueba de drogas. “Se le entregó nuevo a Diego Maradona y, debido a esta procedencia, este automóvil probablemente podría valer el doble o tres veces el precio de un coche estándar”, dijo a Reuters, en una bodega en Bélgica, Gregory Tuytens, especialista en automóviles de la casa de subastas Bonhams.

La subasta será en línea desde el miércoles 3 hasta el 10 de marzo. El precio inicia con $240.800, pero Tuytens manifestó que Bonhams cree que podría costar mucho más.

“Definitivamente atraerá no sólo a los coleccionistas de autos, sino también a los fanáticos del fútbol y simplemente a las personas que amaban a la persona, al dios del fútbol Maradona”, aseguró.

Maradona's Porsche from 'forgotten' season up for sale https://t.co/uBNyyZuW6F pic.twitter.com/Ch38yGMo1y

— Sports Roadhouse® (@SportsRoadhouse) March 2, 2021