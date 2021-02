San Juan será sede de clasificatorios a juegos FIBA AmeriCup 2022

El Coliseo Roberto Clemente del Municipio de San Juan será la sede para la celebración de la clasificatoria final a los juegos FIBA (International Basketball Federation, por sus siglas en inglés) AmeriCup 2022 del 17 al 21 de febrero del año en curso. Así lo anunciaron el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo y el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, junto al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, Yum Ramos Perales, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

“Me siento sumamente orgulloso de anunciar que San Juan comienza a ser nuevamente el centro principal de la celebración de eventos deportivos tan importantes como la clasificatoria final de los juegos FIBA AmeriCup 2022, justo ahora, cuando comenzamos a devolverle a nuestros ciudadanos las facilidades deportivas que le pertenecen”, destacó el alcalde.

El Coliseo Roberto Clemente siempre se ha destacado por ser sitial de extraordinarios conciertos, juegos deportivos y actividades multitudinarias. Sin embargo, a pesar de que los juegos se llevarán a cabo en formato de burbuja, Romero Lugo aseguró que este será el primero de muchos eventos por celebrarse.

Detalló además que, “para salvaguardar la seguridad y la salud de todos los equipos, tanto jugadores como el personal de apoyo estarán sujetos a continuas pruebas diagnósticas del COVID-19. Las pruebas las realizará personal del Departamento de Salud de Puerto Rico".

Por su parte, el gobernador Pedro R. Pierluisi dijo estar complacido con la celebración de este evento deportivo y elogió las rigurosas medidas de seguridad que se han tomado para proteger a los jugadores y al personal a cargo. “Eventos como este, además de representar una oportunidad de entretenimiento, de competencia y de promoción de nuestro orgullo patrio, también generan una inversión económica más que necesaria en estos tiempos de pandemia, en particular a nuestro sector turístico que se ha visto tan golpeado. Les agradezco por seleccionar a Puerto Rico para este importante torneo y les damos la bienvenida a todos los participantes a nuestra hermosa Isla. Mis mayores deseos de éxito a nuestros atletas en la competencia. Sé que como siempre, van a dar lo mejor de sí mismos representando a nuestra Isla. ¡Vamos a ustedes siempre!”, sostuvo el gobernador.

Entretanto, el alcalde de Guaynabo expresó que “en Guaynabo nos sentimos honrados de ser parte de este evento en donde estaremos recibiendo del 15 al 20 de febrero, a las selecciones de los equipos participantes de la FIBA, para su entrenamiento en el Coliseo Mario “Quijote” Morales. Estamos preparados y con el protocolo establecido ante el COVID-19, para que los equipos puedan practicar en nuestra ciudad”.

Asimismo, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado indicó que, “el que Puerto Rico sea sede del torneo FIBA Américas, el primer evento deportivo internacional a nivel olímpico que se celebra luego de casi un año de receso global, ofrece una excelente oportunidad para promocionar la Isla como un destino de vanguardia listo para la reactivación y celebración de eventos tipo burbuja tales como este”.

Añadió además que, “se proyecta que la competencia generará alrededor de 2,000 cuartos/noche los cuales tendrán un impacto directo de alrededor de $1,432,800 en la economía local y aportará a crear sobre 100 empleos directos e indirectos en sectores tales como seguridad, mantenimiento y transportación. Por otro lado, obtendremos el beneficio que su transmisión a través de medios de comunicación masivos nos brinda, ayudando a mantener el nombre de Puerto Rico en la mente de más de 20 millones fanáticos como una opción segura para disfrutar de unas vacaciones una vez se normalicen las actividades turísticas a nivel global”.

“Para la Federación de Baloncesto de Puerto Rico es un honor ser organizadora de este tan importante evento clasificatorio al FIBA AmeriCup 2022, cuya primera edición se celebró en este Coliseo Roberto Clemente en el 1980. Recibimos con mucha responsabilidad a 7 selecciones nacionales de las Américas y estamos confiados en que será un evento a la altura de lo que exige una cita internacional de esta envergadura,” dijo el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico Lcdo. Yum Ramos Perales.

“El que hayan escogido a Puerto Rico como sede, demuestra que hemos hecho un gran trabajo con los eventos deportivos que se han ido llevando a cabo en la isla. Con mucho entusiasmo recibimos a los siete países que nos visitan y les deseamos el mayor de los éxitos, pero muy en especial a los nuestros”, manifestó el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Quiñones.

Puerto Rico será el anfitrión de los Grupos C y D de los Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2022. Las Selecciones Nacionales de Bahamas, Canadá, Cuba, Estados Unidos, México, Islas Vírgenes, República Dominicana y los anfitriones Puerto Rico, formarán parte del evento.

El listado preliminar de Puerto Rico, para la tercera y última ventana clasificatoria al FIBA AmeriCup 2022, está compuesto por José Juan Barea, Gian Clavell, Gilberto Clavell, Iván Gandía, Isaiah Piñeiro, Emmanuel Andújar, José Rodríguez, Alexis Colón, Benito Santiago Jr., Isaac Sosa, Devon Collier, Jorge Bryan Díaz, Timajh Parker-Rivera y Chris Ortiz.

El combinado boricua enfrentará a México el 19 de febrero y a Bahamas el 20 de febrero y la transmisión de los partidos será en exclusiva por WAPA Deportes.

En el Grupo D, Puerto Rico tiene marca de 1-3, empatado con Bahamas. Mientras, Estados Unidos tiene récord de 4-0 y México récord de 2-2. En el Grupo C, República Dominicana tiene récord de 3-1, Cuba e Islas Vírgenes siguen con récord de 1-2, mientras Canadá tiene récord de 1-1.

Finalizado el evento, los mejores tres equipos de cada Grupo clasificarán al FIBA AmeriCup 2022.

El itinerario de los juegos será el siguiente:

· miércoles, 17 8:00pm ISV vs CAN

· jueves, 18 8:00pm CUB vs CAN

· viernes, 19 2:00pm DOM vs ISV

5:30pm MEX vs PUR

9:00pm BAH vs USA

· sábado, 20 11:30am CAN vs ISV

2:30pm DOM vs CUB

6:00pm MEX vs USA

9:00pm BAH vs PUR

· domingo, 21 8:00pm CAN vs CUB

Durante el anuncio estuvieron presentes el director del Departamento de Recreación y Deportes del MSJ, José Mateo; el director de Recreación y Deportes del Municipio de Guaynabo, Gil Urbina; y Ricardo de la Cruz, director del Departamento de Desarrollo Económico del MSJ.

