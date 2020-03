NBA tendrá su primer partido sin público debido al coronavirus

Los Warriors de Golden State se tendrán que enfrentar a los Nets de Brooklyn en un partido sin audiencia, debido a una orden del alcalde de San Francisco como medida preventiva ante la propagación del coronavirus alrededor del mundo.

Mediante un comunicado de prensa, el alcalde de San Francisco, London Breed ordenó que todos los eventos con audiencia mayor de mil personas sean cancelados, lo que afecta el partido de los Warriors ante los Nets en el Chase Center.

"Debido a la preocupación por la propagación del COVID-19 y en consulta con la ciudad y el condado de San Francisco, los Golden State Warriors anuncian que el partido de mañana ante los Nets de Brooklyn será llevado a cabo sin fanaticada. Además, todos los eventos hasta el 21 de marzo serán cancelados o pospuestos por el momento. Aquellas personas que adquirieron boletos para los partidos del jueves y el sábado recibirán un reembolso por el monto pagado", expresó la gerencia de los Warriors en declaraciones escritas.

All events at Chase Center through March 21 will be cancelled or postponed at this time. We'll continue to monitor this evolving situation closely to determine best steps. We appreciate the understanding and patience of our fans, guests and partners.https://t.co/siFLC4Unjq

— Golden State Warriors (@warriors) March 11, 2020