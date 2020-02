Pistons salen de Andre Drummond y lo envían a Cleveland

Se preveía que los Cavaliers se deshicieran de uno de sus pívots. En lugar de eso, adquirieron a uno más.

En la última hora de la fecha límite de canjes de la NBA, Cleveland acordó un cambio con los Pistons de Detroit por el dos veces miembro del Juego de Estrellas Andre Drummond, informó el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento del pacto.

Los Cavaliers enviarán a Detroit al alero John Henson, al base Brandon Knight y una de sus dos selecciones de segunda ronda en 2023, informó la fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a que los equipos aún afinaban detalles y buscaban la aprobación del movimiento.

If there’s one thing I learned about the NBA, there’s no friends or loyalty. I’ve given my heart and soul to the Pistons , and to be have this happen with no heads up makes me realize even more that this is just a business! I love you Detroit…

