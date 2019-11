Hospitalizan a la esposa de Roberto Clemente

La esposa del legendario pelotero puertorriqueño, Roberto Clemente, Vera Cristina Zabala, se encuentra hospitalizada y en delicado estado de salud.

"Vera Clemente, esposa del gran Roberto Clemente, se encuentra en delicado estado de salud y ha sido hospitalizada. Pedimos a todos los fanáticos de los Piratas que se unan y envíen sus oraciones a la familia Clemente en este momento difícil", publicó la cuenta de los Piratas de Pittsburg en Twitter.

Vera Clemente, Pirates and MLB Goodwill Ambassador & wife of the great Roberto Clemente, is in delicate health and has been hospitalized.

We ask all fans to join our Pirates family in sending thoughts and prayers at this difficult time to Vera and the entire Clemente family. pic.twitter.com/hE1RY4PRys

— Pirates (@Pirates) November 1, 2019