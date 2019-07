Escogen los 24 boricuas para jugar béisbol en Lima 2019

La Federación de Béisbol de Puerto Rico dio a conocer hoy, martes, el listado de los 24 jugadores que compondrán el Equipo Nacional, de cara a los venideros Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Nuestro equipo está listo para defender los colores de Puerto Rico en Lima. Desde el primer día, cuando reunimos al cuerpo técnico para identificar los posibles candidatos para el Equipo Nacional, hemos reiterado que el objetivo es conquistar la medalla de oro, logro que nunca hemos alcanzado en unos Juegos Panamericanos”, dijo el doctor José Quiles Rosas, presidente de la Federación.

La lista de los seleccionados cuenta con la experiencia de los lanzadores Fernando Cabrera, Fernando Cruz, Iván Maldonado, Orlando Román y Giovanni Soto. También, con los jugadores de posición Ozzie Martínez, Jay González, Jeffrey Domínguez, Luis Mateo y Jorge Padilla

La mitad de los jugadores que integran el Equipo Nacional formaron parte del combinado que ganó medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018.

“El equipo ha practicado durante mes y medio. Además, a diferencia de otros eventos, hemos tenido la oportunidad de foguear con dos de los tres equipos que enfrentaremos en la primera ronda”, estableció el líder federativo.

El equipo dirigido por el exjugador de Grandes Ligas, Juan ‘Igor’ González, viajará a Lima el 23 de julio. El primer juego de los boricuas será el 30 de julio, frente a Nicaragua. Luego, la novena boricua se medirá con Perú el 31 de julio y cerrará la primera ronda el 1 de agosto frente a la República Dominicana.

Los mejores dos equipos de cada grupo avanzarán a la súper ronda para disputar medallas. Dicha etapa se jugará del 2 al 4 de agosto.

En Juegos Panamericanos, el Equipo Nacional de béisbol no gana una medalla desde Mar del Plata 1995, cuando conquistó el bronce. En total, la novena boricua tiene dos medallas de plata y cuatro de bronce. Nunca se ha conseguido la presea de oro.

En los pasados juegos de Toronto 2015, Puerto Rico llegó en el cuarto puesto y se quedó a ley de tres outs para asegurar el bronce. Fue la mejor actuación del equipo en unos Panamericanos desde 1995.

Equipo Nacional de Béisbol rumbo a Lima 2019:

Fernando Cabrera, RHP – Toritos Cayey

Freddie Cabrera, RHP – Arenosos Camuy

Fernando Cruz, RHP – Maceteros Vega Alta

Orlando Román, RHP – AGENTE LIBRE

Iván Maldonado, RHP – Jueyeros Maunabo

Bryan Escanio, RHP – Halcones Gurabo

Giovanni Soto, LHP – Liga Independiente

Luis Cintrón, LHP – Mulos Juncos

Miguel Martínez, LHP – Bravos Cidra

Rámesis Rosa, LHP – Cariduros Fajardo

Efraín Nieves, LHP – Guardianes Dorado

Wilfredo Rodríguez, C – Poetas Juana Díaz

Kevin Torres, C – Potros Santa Isabel

Jeffrey Domínguez, INF – Mulos Juncos

Ozzie Martínez, INF – Liga Independiente

Luis Mateo, INF – Cariduros Fajardo

José ‘Blanky’ Rivera, INF – Leones Patillas

Kevin Luciano, INF – Toritos Cayey

Andrés López, INF – Jueyeros Maunabo

Edwin Gómez, OF – Azucareros Yabucoa

Brahiam Maldonado, OF – Toritos Cayey

César Rivera, OF – Cocoteros Loíza

Jay González, OF – Liga Independiente

Jorge Padilla, OF – Cariduros Fajardo

