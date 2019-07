Ricardo Torres y Cruz María viven el mejor momento de su vida

Ambos vestidos de blanco y con una sonrisa contagiosa que emanaba completa felicidad, el reportero ancla de deportes en Telenoticias de Telemundo Puerto Rico, Ricardo Torres, y su pareja Cruz María Tejada unieron sus vidas en matrimonio.

Así lo compartió con el mundo el periodista en perfil de Instagram, a través de una serie de fotos, donde aseguró haber vivido un momento especial en su vida, tal y como la pareja lo había soñado.Al emotivo momento se unieron compañeros y amigos de la pareja, quienes desbordaron los comentarios de amor y buenos deseos para el par. "Wipitiiiii!!!! Felicidades!!! Me alegro tanto por ustedes!!!🙏🏻😘💕🎉", escribió la periodista Sency Mellado.

Los recién casados se comprometieron en el mes de mayo, en una comida privada que ambos tuvieron en un hotel, donde el reportero hizo la pregunta crucial, a la que Tejada le dio el tan esperado "sí".

"Tú me has hecho una mejor persona, me has hecho alguien bien feliz y yo quiero que eso sea para siempre. Así que yo quisiera pedirte que tú me hagas el hombre más feliz del mundo y que aceptes ser mi esposa", expresó Torres con una gran sonrisa y arrodillándose al sacar el anillo de compromiso.

