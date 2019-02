Adriana Díaz arrasa y clasifica a semifinales de Copa ITTF

Adriana Díaz hizo magia con su raqueta y, con el apoyo del público, sacó su mejor versión para derrotar en solo cuatro sets a la canadiense Alicia Cote y clasificar a las semifinales de la Copa ITTF Panamericana 2019.

Con cuatro rápidos sets de 11-9, 11-8, 11-2 y 12-10, la puertorriqueña seguirá en busca de una clasificación al Campeonato Mundial, que se celebrará en China en octubre de este año.

Empezando, la utuadeña tuvo algunos problemas para controlar el partido pero a medida que pasó el partido la magia con la raqueta salió y los puntos cayeron. La usual defensa desde lo último de la mesa le sirivió en los momentos claves y creó errores en su oponente.

"Adri" usó como motivación que Cote haya derrotado a su hermana Melanie. "El primer día estaba bien nerviosa al ver al público que me sorprendió. [Este juego] estuvo difícil al principio, pero después pude fluir, y vengué a mi hermana que era lo más importante", sostuvo visiblemente feliz.

Díaz destacó el sistema multiball que le permite jugar a su tempo y aprovechar cada momento.

"A mi me gusta jugar rápido. Me encanta porque yo soy una persona que le encanta pensar rápido e irse a la otra jugada. Yo creo que eso está a mi favor", explicó.

A pesar de estar clara de la euforia que sentiría con el público boricua, Díaz contó que tanto su su hermana como Cote le comentaron, en forma jocosa, que no querían jugar por la presión de la cancha.

"Increíble. Nunca había jugado con tanta gente. Esto casi ni pasa en Europa. Puede haber gente, pero no tanta gente, música y todo. Al principio me puse nerviosa, pero después fluí, me sentí en casa y me sentía con confianza", dejó claro.

Díaz se enfrentará a la estadounidense Yue Wu en las semifinales. El partido será mañana a las 12:40 del mediodía.

"Mañana va a ser un partido muy duro, de mucho más tiempo, más estrategia y, sobre todo ella, va a tirar mucha rapidez", avanzó.

Su padre y entrenador, Bladimir, lo analizó de la misma manera y sostuvo que tendrán que estar pendientes a todo y tener confianza en su juego.

Te podría interesar:

"Yue Wu es la actual campeona de [los Panamericanos] Toronto 2015. Es una jugadora top 50 del mundo. Es una jugadora de origen chino y de muy buen nivel. Mañana es un juego duro, pero yo voy a mi gallinita", sostuvo con certeza.

La última vez que Wu y Díaz se enfrentaron, la puertorriqueña la venció para colgarse el oro en el Campeonato Panamericano Adulto en Cartagena de Indias 2017. El juego se fue al máximo de siete sets.

La juvenil de solo 18 años añadió que jugará para triunfar por partida doble, pues ve igual de importante clasificar a China y finalizar campeona en la copa.