Muerte de agente de TSA detiene vuelos en aeropuerto de Orlando

Un oficial de seguridad del Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida, falleció hoy lo que causó confusión, que se detuvieran brevemente los vuelos y provocara largas demoras.

Según la Policía de Orlando, se trata de un oficial de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, siglas en inglés) que se lanzó del balcón del hotel de ese aeropuerto.

De acuerdo con la información del cuerpo policíaco, los hechos ocurrieron a las 9:30 de la mañana, cuando un individuo de unos 40 años saltó desde el hotel Hyatt Regency hacia el área del atrio del aeropuerto.

At 9:30 a.m., an individual jumped from the Hyatt Regency Hotel into the atrium area of the airport. A male in his 40s was found in critical condition and transported to the hospital where he was pronounced deceased. Preliminary information suggests an apparent suicide.

