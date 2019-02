Magia y sanación en el acto de apertura de Kany García

Una dispone de su voz y sus cuerdas para esparcir melodías sanadoras de la mano del folclor. La otra, también con guitarra en mano, despliega su pícara voz a nombre del amor y las injusticias sociales.

Se trata de las cantantes Andrea Cruz y Lizbeth Román, quienes subirán hoy al escenario del Coliseo de Puerto Rico para servir como acto de apertura para la presentación de la cantautora toabajeña Kany García. Las instrumentas —en conversación con Metro— resaltaron la iniciativa de García para colocar en vitrina el talento emergente en su magno concierto “Soy Yo”.

“El que me haya contactado directamente, sin intermediarios, deja entrever su calidad de persona y su deseo de genuinamente apoyar el talento local. Kany es una artista noble y solidaria, no solamente en discurso, sino en la práctica. No todos los artistas a la escala en la que ella está, comparten su escenario y su público de esta manera, sin pretensiones”, sostuvo Román.

Para Cruz, el acercamiento de García resultó igual de espontáneo ya que la artista la contactó por medio de su perfil de Instagram.

Y es que para ambas cantantes esta cita significa mucho más que una simple presentación ya que surge en momentos donde han logrado visibilizar sus respectivas propuestas desde el espectro independiente. Por un lado, Cruz llega a esta velada tras un poco más de un año promocionando su primer disco “Tejido de Laurel”, que incluyó una aparición en el festival de música independiente más grande de Estados Unidos, South by Southwest (SXSW) en marzo de 2018 y un concierto en el Teatro Francisco Arriví en junio del mismo año. Mientras que para Román su primer disco “La otra ruta” revela el estilo de bohemia vivaracha y teatral de la polifacética cantante.

Incluso, en días recientes, García señaló a este medio, sobre Cruz y Román, que “son dos chicas que merecen esa exposición. Ellas también son cantautoras y Puerto Rico necesita más cantautoras. Son chicas que admiro mucho y que también tocan sus propios instrumentos. Tienen mucho que aportar”.

De esta manera, tanto Cruz como Román, no pudieron ocultar su delirio por presentarse en la velada de esta noche y lo que significa para sus respectivas carreras artísticas.

Román, por su parte, reflexionó que soltar acordes y entonar su voz esta noche resultará en un “sueño hecho realidad” y que se traducirá en una puerta a nuevos caminos y oportunidades.

Similar emoción embarga a Cruz a tan solo horas de la presentación nocturna en el coliseo sanjuanero.

“Mirar la trayectoria de Kany tan de cerquita, y a la vez un abrazo para mí, creo que estoy por buen camino o al menos lo estoy disfrutando muchísimo y amo que seamos mujeres abriéndonos las puertas, me emociona”, confesó Cruz, quien también participó en el Especial del Banco Popular, “Más de un siglo”.

Además de sus respectivas presentaciones como teloneras del evento, las cantautoras compartirán la tarima con García para interpretar un éxito de la cantante.

“Es sorpresa”, contestó Cruz cuando le preguntamos cuál tema interpretarán.

Al menos, ambas cantantes sí accedieron a adelantar lo que el público podrá esperar de sus respectivas presentaciones. Por su parte, la recia voz de Cruz convertirá el escenario en un ambiente reflexivo y profundo. Mientras que Román, prometió una travesía mágica con su habitual bohemia enérgica.

La importancia de insistir en denunciar las injusticias

Y precisamente el tema de la femineidad y la lucha contra la violencia de género tendrán protagonismo en el concierto de García esta noche. Para ambas cantantes se trata de una responsabilidad utilizar sus melodías y sus plataformas artísticas para atender injusticias y desigualdades sociales.

“En cualquier foro, entiendo que es una responsabilidad, ya que no solamente estamos hablando de la violencia de género, se trata también de mí, soy mujer y punto, y me tengo que sentir puramente identificada para poder alzar la voz. Me corresponde responder a lo que me incomoda en la medida que deba desde la canción hasta el discurso”, precisó Cruz.

Román coincidió con Cruz y acentuó que como “entes sociales” es necesario discutir en sus canciones lo que les afecta como seres humanos.

“Pienso que no nos debemos hacer de la vista larga, el monstruo de la guerra, de la violencia y de la corrupción que es grande y pisa fuerte… Desde la música propongo un mundo mas nuestro, mas justo, mas humano, menos máquina”, reiteró Román.