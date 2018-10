Adriana Díaz: "Jamás dejaré de dar lo mejor de mí"

View this post on Instagram

Agradezco a @daddyyankee , a su esposa y a todos los que tuvieron que ver para que participara junto a mi hermana @mely_diaaz , en el ITTF World Tour en Suecia y Austria, MUCHAS GRACIAS. A todos los que de una manera u otra se acercaron, GRACIAS. A mis auspiciadores GRACIAS por apoyar mi futuro. A mi familia extendida del @comiteolimpicopur GRACIAS por siempre estar conmigo y apoyarme en mi carrera. Se que en la adversidad hacen lo posible por ayudar a todos los atletas.❤️ Para mi es un HONOR y una oportunidad única representar a Puerto Rico. Ustedes pueden estar seguros que siempre, en cada evento que esté, voy a darlo todo. No siempre ganaré, pero jamas dejaré de dar lo mejor de mi, porque represento a mi país, a mis auspiciadores, al Comité Olímpico de Puerto Rico y a cada puertorriqueño y puertorriqueña. De nuevo, muchas gracias Puerto Rico.🇵🇷