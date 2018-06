Edgar Berlanga vuelve a noquear a rival en el primer asalto

Otro rival, otra victoria más por la vía del noqueo para el boxeador de raíces puertorriqueñas Edgar Berlanga cuando ayer derrotó rápidamente y en el primer asalto al veterano mexicano Aaron García (16-9-1, 11 KO) con dos ganchos que no le permitieron recuperarse en lo que restaba del round.

¡Hasta los médicos tuvieron que verificar al oponente de lo duro que le dio Berlanga!

Exactamente cuando el cronómetro marcaba dos minutos restantes, García ya estaba en la lona gracias a una fuerte combinación de un gancho de derecha y otro de izquierda que impactaron el mentón del mexicano. Segundos después de que su rival se parar, el puertorriqueño siguió con su ráfaga de puños hasta que el árbitro no tuvo más break que parar la pelea.

Berlanga, con solo 21 años, se está perfilando como el nuevo prospecto boricua con más oportunidades en el boxeo de carteleras.

"Esperaba más rounds esta vez, pero el knockout estuvo ahí. Me siento bendecido de estar esta noche aquí. Fue un honor estar frente a todos mis amigos y familiares. No puedo esperar a volver ahí dentro y hacerlo de nuevo. No estoy dejando que se me suba nada a la cabeza; quiero seguir enfocado y seguir mejorando", sostuvo Berlanga luego de su victoria en el primer asalto.

It was an honor to fight in a main event on Puerto Rican Day Parade Weekend. I wanna dedicate this victory to Puerto Rico.", said Berlanga immediately after the fight.

Historial de Berlanga y sus victorias en el primer asalto

Berlanga (8-0, 8KOs) nació en Nueva York, pero sus padres son hijos de Borinquen. Por tanto, como contó en una entrevista exclusiva con Metro, el prospecto de ascendencia puertorriqueña quiere echar raíces en el archipiélago patrio, pues cuando se habla de Patria, Berlanga solo piensa en su familia y en Puerto Rico.

"Fue un honor pelear en un evento principal durante el fin de semana del Día de la Parada Puertorriqueña. Quiero dedicar esta victoria a Puerto Rico", dijo orgulloso el boxeador.

"Llevo 13 años boxeando, desde que tenía siete. Soy de Brooklyn, pero mis padres son de aquí. Me siento cien por ciento puertorriqueño. Mi familia, casi toda, vive aquí en la isla y quiero que la gente en Puerto Rico sepa que estoy trabajando bien fuerte para lograr ser otra figura importante del boxeo", manifestó el pupilo de Evander Holyfield.

Berlanga se lanzó al profesionalismo en 2016, cuando firmó con la empresa promotora de Holyfield, The Real Deal Boxing. Su debut en el profesionalismo fue ese mismo año en México y, desde entonces, Berlanga –que aseguró ser un fanático fiel de la carrera de Félix ‘Tito’ Trinidad– ha sumado ocho triunfos consecutivos y todos han acabado en el primer asalto.

“Mi estilo es ortodoxo, soy derecho y tengo buena pegada con ambas manos. Ahora mismo soy un peso mediano, estoy en las 160 libras y espero que con el pasar del tiempo pueda moverme hasta las 168. En esta división hay grandes nombres y espero que todo siga bien para que me llegue mi momento”, sostuvo el nuyorican, quien como aficionado conquistó ocho campeonatos nacionales en los Estados Unidos y acumuló marca de 162-17.

