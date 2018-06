BSN apela al TAAD para anular resolución sobre Walter Hodge

El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Fernando Quiñones, apeló hoy ante el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico la resolución de la Comisión de Apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para impedir que Walter Hodge participe de la liga hasta nuevo aviso.

La controversia surge luego que se le permitiera jugar a Hodge, un atleta que tiene en calendario visitar el tribunal para una vista preliminar por un caso de violencia doméstica.

Quiñones, quien en primera instancia había suspendido a Hodge hasta que se dilucidara su caso en los tribunales, tronó este miércoles contra la comisión por esta ordenarle al BSN que aceptara el contrato de Hodge para jugar la temporada con los Capitanes de Arecibo. En esa resolución, se indicó que la causa para fallar a favor del jugador fue que el BSN no contaba con la política ni los reglamentos para resolver el caso.

Sin embargo, hoy Quiñones señaló en la apelación al TAAD que la comisión erró en cuatro puntos:

Que la resolución es nula porque la comisión no está constituida conforme a los reglamentos de la FBPUR Que la comisión erró en señalar que el BSN no tienen los mecanismos ni reglamentos para lidiar con esta situación Que el comité tomó la decisión sin antes permitir que el BSN realizara su vista, como está reglamentado en la liga Que la resolución tomada va en contra de los mejores intereses de la FBPUR, del BSN y del Comité Olímpico Internacional

Sobre el primero, según los reglamentos, las comisiones tienen que estar compuestas de un mínimo de cinco personas. Al momento, la de apelaciones cuenta con tres: Ángel Toro, Ferdinand Ocasio y Alex O. Rosa. En cuanto al segundo, se informó que el BSN tiene un Reglamento de Disciplina que arroja luz sobre cómo deben comportarse los jugadores para poder participar de la liga.

Una de las parte de ese reglamento lee como sigue: "Los miembros del BSN deben comportarse de acuerdo con los principios de dignidad, integridad, lealtad y responsabilidad en todas sus relaciones de naturaleza competitiva, económica, social y moral". Y añade: "No deben actuar de una manera que pudiese poner en entredicho la reputación del BSN".

"El hecho de que el BSN no tenga una disposición que, específicamente, tipifique la violencia de género e imponga sanciones a los que incurran en tan deplorable conducta, no significa que no haya una reglamentación aplicable a este caso", reclamó Quiñones en la apelación.

Sobre el tercer error, Quiñones informó que la comisión no permitió que los procesos de designar un oficial examinador, estudiar los reclamos y celebrar una vista se celebraran, siendo su actuar uno "ultra vires, ya que se supone que sea un cuerpo apelativo y no un foro que adjudique en primera instancia".

Finalmente, que la comisión tomó una decisión que va en contra de las políticas y reglamentos del BSN y de la FBPUR.

El TAAD es el último foro al que pueden ir las controversias que se susciten en el BSN.

Hodge, de 31 años, fue acusado por un episodio cometido el 7 de septiembre del 2017 en Isabela. Esa ocasión cayó en las manos del cuestionado exjuez Rafael Ramos Sáenz, en aquel momento del Tribunal de Aguadilla, quien le impuso una fianza de 10 mil dólares.

Desde entonces, y con una orden de arresto, el jugador no se había aparecido en Puerto Rico porque estaba jugando en la liga de baloncesto de Líbano. Al llegar a la isla el pasado 26 de mayo, la Policía diligenció la orden y lo arrestó.

La vista preliminar está señalada para este 11 de junio.

En los pasados días, Hodge ya participó de un juego con los Capitanes, organización que no se ha pronunciado todavía del proceso judicial ni de los actos de su jugador.

Vea el documento de la apelación a continuación:

Walter Hodge – Apelación BSN TAAD by Metro Puerto Rico on Scribd