Un presidente débil se enfrenta a una oposición disfuncional

La inversión empresarial se está estancando. El índice de incertidumbre de la política económica mantenido por tres de los principales profesores de negocios de Estados Unidos de mayor renombre se acerca a su segundo nivel más alto en 40 años. Y eso es antes de que los votantes realmente se encuentren con los resultados de la destrucción de la máquina de globalización que sustenta los medios de vida estadounidenses por parte de Donald Trump.

Los checks & balances constitucionales, gubernamentales y de la prensa no están funcionando. Pero no se debe a la abrumadora popularidad de Trump entre votantes. No es porque su amenaza a los apóstatas republicanos que enfrentan primarias tenga peso en todos los distritos del país.

No se debe a las fuertes mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, que Trump se vio obligado a reforzar esta semana al cancelar el nombramiento de la representante republicana de Nueva York Elise Stefanik para convertirse en su embajadora ante las Naciones Unidas.

Se deben más bien a que, durante el primer cuatrienio de Trump, y el de Joe Biden, el público en general comenzó a desconfiar de las instituciones preexistentes, sobre todo la prensa, y ahora le toca a la clase política proporcionar esos checks & balances.

Afortunadamente, un nuevo libro de Penguin ayuda a explicar por qué. Coescrito por Jake Tapper de CNN y Alex Thompson de Axios y programado para publicación el próximo mes, el libro revelará (según el comunicado de prensa) que “la decisión del presidente Biden de postularse para la reelección [fue] sorprendentemente narcisista, autoengañosa e imprudente, una apuesta desesperada que fracasó, y parte de un acto más amplio de engaño público extendido que tiene pocos precedentes”.

¿Quién lo diría? Aun así, tal vez sea un comienzo.

Después de la debacle del debate de Biden del 27 de junio, el editor ejecutivo del New York Times, Joseph Kahn, asumió una forma corpórea para justificarse ante el reportero de medios del Washington Post. Los dos periódicos estaban enfrascados en una competencia para ser la voz nacional del antitrumpismo. Kahn buscó exculpar al Times por ocultar la condición de Biden.

El hecho de que sintiera la necesidad lo dice todo. Menos que una conspiración, pero también algo diferente a decir la verdad sin miedo ni favoritismo: tal fue el tratamiento de los medios de comunicación a la presidencia de Biden. Ahora Kahn podía ver (junto con todos los demás) que el proyecto se estaba desmoronando, probablemente convirtiendo a Trump en presidente de nuevo.

¡Qué legado! La era Trump puede haber sido la última oportunidad de los principales medios de comunicación para importar y lo hicieron, por las historias que fallaron, por los temas sobre los que mintieron o publicaron medias verdades.

El libro de Tapper-Thompson ha tenido un mal comienzo en cierto modo, argumentando que Biden y sus asesores estaban “convencidos de que solo él podía vencer a Trump”. Ajá. El equipo de Biden puede haber sido delirante, pero no fue tan delirante. Todos los demócratas importantes sabían que la estrategia de Biden cortejaba deliberadamente el regreso de Trump porque Trump era el único oponente al que Biden podría vencer.

Imagina un universo diferente. Bajo otras circunstancias, incluso unas en el que Trump fuese elegido dos veces, imagínese si su presidencia solo hubiera enfrentado un rechazo legal y responsable, mínimamente respetuoso de los votantes que lo pusieron en el cargo. Imagínense si las instituciones, desde la prensa y las universidades hasta el FBI, la profesión legal y el Partido Demócrata no se hubieran desacreditado tanto. En ese caso, ahora estarían en una posición fuerte, con credibilidad intachable para hacerle frente y servir de check & balance ante la avalancha de medidas aprobadas por Trump mediante órdenes ejecutivas.

Trump bien podría haberse desaparecido del panorama después de un mandato. Ciertamente, Biden no habría considerado posible un segundo mandato si la prensa lo hubiera hecho rendir cuentas por su senilidad demostrable.

En cambio, el presidente Trump, aunque no está en su mejor momento, ahora goza de un margen de maniobra excepcional porque carece de una oposición creíble. Hasta ahora, los demócratas y los republicanos anti-Trump se hicieron más daño a sí mismos y a la noción misma de una oposición real que a Trump. Hoy en día, siguen siendo incapaces de canalizar una plétora de intereses estadounidenses y bloques de votantes para influir en la política de Trump.

Afortunadamente, el newtonianismo básico de la política estadounidense todavía funciona. El retroceso llegará (y quizás beneficiará al propio Trump) para reforzar su coalición cuando algunas de sus iniciativas estén mal calculadas. La gran fuerza central de la vida estadounidense volverá a ocupar el lugar que le corresponde (es decir, la respuesta no será Alexandria Ocasio-Cortez).

Se espera que suceda en tiempo récord si los efectos negativos de las teorías comerciales de Trump comienzan a llegar a los supermercados y, por ende, a las alacenas y mesas de las familias estadounidenses.