Embate contra las universidades

Otra semana de Donald Trump, otra institución que sufre el embate de su administración. En esta ocasión, comienzo mi columna con una pregunta: ¿Qué líder político estadounidense dijo: “Los profesores son el enemigo”?

Respuesta: Richard Nixon, hablando con Henry Kissinger en el Oval Office en 1972.

Su frase completa es aún más escalofriante: “Nunca olvides, la prensa es el enemigo. El establishment es el enemigo; los profesores son el enemigo. Los profesores son el enemigo. Escríbelo en una pizarra 100 veces y nunca lo olvides".

Esa encantadora lista de villanos percibidos parecería ser algo del pasado, excepto que el vicepresidente JD Vance terminó un discurso de 2021 criticando a las universidades estadounidenses con esa parte de “profesores” de la cita de Nixon. Y no fue un hecho aislado. Durante años, Vance, en sintonía con la gente de Project 2025, ha sido claro y vocal en su deseo de destruir la educación superior de Estados Unidos, viéndola como una amenaza a los valores conservadores y al poder conservador.

Vance, quien casualmente es egresado de dos de las universidades de mayor prestigio en los Estados Unidos, Ohio State University y Yale University, ha dicho que las universidades “entrenan” a las personas para que odien a su familia y a su país. “De hecho, creo que tenemos que destruir las universidades de este país”, dijo el graduado de la Facultad de Derecho de Yale en una entrevista. “Reciben demasiado dinero. Tienen demasiado poder. No creo que hagan nada bueno”.

Así que, aunque las noticias de esta semana se han enfocado en el caso de Mahmoud Khalil, el estudiante graduado de la Universidad de Columbia en New York quien, aún cuando ostentaba una visa, fuera detenido por su rol en las protestas propalestinas, hay un panorama más amplio que no podemos perder de vista. No se trata únicamente de luchar contra el antisemitismo (una lucha digna e importante), ni siquiera de una cuestión de libertad de expresión. Se trata de que la administración Trump intente destruir las universidades, por todos los medios posibles.

Las medidas del gobierno para reprimir la disidencia son parte de un doble golpe dirigido a algunas de las universidades más elitistas del país, que si no siguen la línea del gobierno con respecto al punto de vista, ellos y los estudiantes que son más vulnerables a la sanción gubernamental se ponen en riesgo. Eso es algo que una sociedad libre definitivamente no debe tolerar.

Trump, por su parte, dijo en las redes sociales que la detención de Khalil era “el primer arresto de muchos por venir”.

Por ahora, el caso parece estar en los tribunales, en lugar de en la tierra movediza de la detención secreta y la deportación a Honduras o Guantánamo; en esta ocasión, tal vez el debido proceso se salga con la suya.

Mientras tanto, el arresto de Khalil ha provocado numerosas protestas en campus universitarios. Lo que nos lleva a la segunda parte del doble golpe que pretenden propinar. También hace unos días, la administración Trump retiró 400 millones de dólares en fondos de Columbia, acusándola de no haber protegido a los estudiantes judíos en el campus.

La administración también ha enviado cartas a 60 universidades informándoles que están siendo investigadas “en relación con el acoso y la discriminación antisemita”. Sin duda, hubo antisemitismo en algunas universidades el año pasado, lo que dejó a los estudiantes judíos asustados y a muchos que, mirando desde lejos, han encontrado ciertos aspectos de estas protestas completamente repugnantes.

Aun así, puede ser que las nuevas investigaciones del gobierno sobre las universidades puedan conducir a una pérdida de fondos similar a la que Columbia ha sufrido, gran parte de la cual, al menos para Columbia, fue en forma de subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud que financian cosas como la investigación del tratamiento del cáncer. Eso se produce inmediatamente después de otros recortes de fondos debido a otros congelamientos de subvenciones de Trump que ya han dejado a las universidades tambaleándose.

Por lo tanto, lo que está en juego es un desmantelamiento de la financiación de las universidades estadounidenses, junto con la creación de una cultura del miedo que aplasta la disidencia, tanto para los estudiantes vulnerables como para las administraciones. Las universidades ahora tienen protestas activas y van a estar bajo un estrecho escrutinio del gobierno por cómo las manejan, enfrentando una pérdida de dinero que podría paralizarlas.

El momento va más allá de cuánto —literalmente— nuestras universidades están dispuestas a pagar para proteger la libertad de expresión. Si el objetivo es, como ha dicho Vance, destruir las universidades, tal vez no haya precio que se pueda sacrificar. Tal vez nos quedemos suplicando misericordia, o preparándonos para la pelea.