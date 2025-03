Recortes presupuestarios y Medicaid

A los republicanos fanáticos de Trump, a quienes conocemos como el ala MAGA de dicho partido, les encantan los bebés, como se apresuran a afirmar: ¡Cuántos más, mejor! Pero al parecer ese cariño por los niños se circunscribe a siempre y cuando no tengan que hacerse cargo de ellos.

PUBLICIDAD

Las amenazas que se ciernen sobre Medicaid en el actual presupuesto republicano -hasta 880,000 millones de dólares al año en recortes durante la próxima década- por el que votaron 186 hombres republicanos de la Cámara de Representantes (y 31 mujeres republicanas, para ser justos) así lo comprueban. La única disidencia republicana fue la del representante de Kentucky Thomas Massie, cuyo estado sería golpeado por las reducciones.

La votación representa otro ejemplo cruel de cómo ciertos conservadores tienen una larga historia de hablar sobre los valores familiares mientras simultáneamente abandonan a las familias reales. Porque, ¿adivinen quién se beneficia más de Medicaid y CHIP, el Programa de Seguro Médico para Niños?

Eliminar estos fondos pone en peligro la seguridad de las madres y los bebés. Las consecuencias serían simple y sencillamente devastadoras.

Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron para aprobar una propuesta presupuestaria que mantiene los recortes de impuestos (especialmente para aquellos que se ubican en el 1% de mayores ingresos en toda la nación) aprobados bajo el primer mandato de Trump 1.0 al recortar costos en otras áreas. Si bien Medicaid no se menciona explícitamente, la reducción presupuestaria para dicho programa está predicada.

Esto se debe a que la propuesta instruye al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes a encontrar formas de recortar el gasto en 880,000 millones de dólares en 10 años. Ese comité supervisa los gastos de Medicaid y Medicare, entre otros programas más pequeños. Identificar ahorros de esta magnitud ciertamente requeriría reducir los fondos que se dedican al programa de Medicaid, que atiende a las poblaciones más pobres y vulnerables. (Los republicanos claramente no se atreverían a tocar el programa de Medicare).

Por otra parte, los republicanos también buscan recortar la asistencia alimentaria. El presupuesto instruye al Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes a hacer también recortes en los programas que maneja, lo que probablemente signifique destripar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Hacerlo literalmente les quitaría la comida a los niños.

Los republicanos afirman que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) timoneado por Elon Musk, que no es realmente una agencia gubernamental, encontrará suficientes fraudes y abusos en el sistema para evitar estos recortes, y Trump ha prometido no tocar Medicaid (si todavía hay alguien que cree en las promesas de Trump).

Pero, hasta ahora, el equipo de Musk ha tenido que retractarse de múltiples afirmaciones de haber ahorrado miles de millones de dólares después de que el escrutinio público haya encontrado errores en su contabilidad y datos, y no ha ofrecido ninguna cifra en dólares por el fraude encontrado específicamente en Medicaid.

Las entidades gubernamentales reales que luchan contra el fraude tampoco han encontrado el nivel de abuso en Medicaid que se requeriría para financiar los recortes de impuestos, aunque hay fraude. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, que investiga este tipo de asuntos para el Congreso, descubrió que, en 2024, Medicaid hizo unos 31,000 millones de dólares en “pagos indebidos”. La mayor parte de este fraude no involucra a personas cubiertas que realizan una estafa, sino a organizaciones proveedoras (laboratorios, grupos médicos, etc.) que sobrefacturan o facturan por servicios no prestados.

Otra opción para recortar gastos sería trasladar más costos de Medicaid a los estados, lo que también sería un recorte de facto en los servicios, ya que los estados con toda probabilidad no podrían mantener los planes de salud que proveen tal como están sin ese dinero federal. O los legisladores federales podrían incluso volver a intentar un requisito de trabajo para calificar para Medicaid, una medida favorecida por la mayoría de los republicanos.

Pero la verdad es que tratar de atender el tema de reducción de gastos en base a reducciones en los fondos destinados a Medicaid en realidad se trata de atentar contra el sector de la población con menores recursos, especialmente mujeres, madres solteras.

Medicaid y CHIP proveen seguro de salud para aproximadamente la mitad de todos los niños estadounidenses. Después de que el Affordable Care Act amplió la elegibilidad a más personas en el 2014, Medicaid ha crecido hasta cubrir a aproximadamente el 28% de todos los estadounidenses. En Puerto Rico, se estima que esa cifra ronda en el 43.5%.

Eso es alrededor de 73 millones de personas de bajos ingresos o médicamente vulnerables (como aquellas con discapacidades) a nivel nacional que recibirán el seguro en 2024, según la Oficina de Contabilidad del Gobierno. Esto ciertamente refleja la realidad de que la atención médica es cada vez más inasequible para las personas con escasos recursos económicos.

Para los niños, esa cobertura no solo brinda atención que salva vidas, sino también todas las cosas básicas que mantienen a los niños saludables. Vacunas, chequeos de bienestar, exámenes físicos deportivos que se requieren antes de unirse a un equipo de la escuela secundaria. Para muchos, si no la mayoría, de los padres que dependen de Medicaid para pagar esos servicios, simplemente estarían fuera de su alcance sin él.

Así que no estamos hablando solo de no tener acceso a la sala de emergencias después de una caída. También estamos hablando de no poder jugar en el equipo de fútbol, o de contraer (y propagar) el sarampión porque la vacuna era demasiado cara. Esos son daños a la comunidad, que van más allá de un solo niño y prevenirlos es absolutamente esencial para el futuro de los estadounidenses. En realidad, se trata de cómo se quiere que funcione el cuidado de los niños.

Y Medicaid está pagando cada vez más por la atención reproductiva, los servicios prenatales y los partos para mujeres de bajos ingresos, el tipo de visitas de rutina que evitan problemas más costosos en el futuro. De hecho, se estima que alrededor de un 41 por ciento de todos los nacimientos están cubiertos por Medicaid

Las mujeres mayores, especialmente las ancianas, también dependen de Medicaid. Medicare, el seguro que usan muchas personas mayores, no cubre los costos de atención a largo plazo de los asistentes en el hogar, los hogares de ancianos o los centros de cuidado. Esos precios, que pueden ascender a decenas de miles mensuales, están fuera del alcance de la mayoría de los estadounidenses, francamente.

Pero Medicare cubre ese costo, y actualmente está pagando la atención en un hogar de ancianos para 5 de cada 8 residentes. También paga casi la mitad de todos los servicios y apoyos a largo plazo utilizados por los estadounidenses, incluidos dispositivos médicos y visitas médicas a domicilio.

Y adivinen qué: las mujeres viven más que los hombres, por lo que hay más mujeres que reciben esos beneficios.

Para colmo de males, los recortes a Medicare no son solo las mujeres que reciben los beneficios las que se verían perjudicadas por los recortes, sino también las mujeres que los proporcionan.

Porque en todo Estados Unidos, las mujeres, a menudo inmigrantes, son las personas que trabajan como cuidadoras, tanto en los hogares como en las instalaciones hospitalarias. Recortar Medicaid reduciría su empleo.

Así que, en las próximas semanas, cuando escuche a los 187 hombres republicanos (y 31 mujeres republicanas) en la Cámara de Representantes tratar de justificar cómo los recortes a Medicaid pueden ser de beneficio para la nación, recuerde que es fácil para los hombres decirlo. Porque son las mujeres y los niños los grandes perdedores en este juego de dólares y centavos en recortes, y los que más sufrirán con el presupuesto que pretenden aprobar los republicanos.