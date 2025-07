Cargo para pensiones de la AEE será provisional hasta reestructuración de la deuda

El cargo propuesto en la factura de luz para cubrir el pago de pensiones de jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) será provisional, insistió la directora ejecutiva de la corporación pública, la ingeniera Maricarmen Zapata.

En entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico, Zapata explicó que la medida —de 1.88 centavos por kilovatio hora— se mantendría vigente hasta que se apruebe el plan de ajuste de deuda de la AEE ante el Tribunal federal. Según expertos en PROMESA, este proceso ante la jueza Laura Taylor Swain podría extenderse mucho más allá del 2025. Actualmente la jueza mantiene un proceso de mediación.

“Es provisional hasta tanto y cuanto se encuentre y se determine cuál es la solución permanente a la cual se va a decidir con la aprobación del plan de ajuste de la deuda”, afirmó.

Zapata detalló que la Junta de Supervisión Fiscal solo aprobó esta alternativa y rechazó otras propuestas, como la presentada por la Asociación de Jubilados de la AEE.

Al abordar el proceso de reestructuración de la deuda, que asciende a unos $9,000 millones, la directora indicó que la jueza Taylor Swain sigue insistiendo en un acuerdo que sea “justo, razonable y que los consumidores puedan pagar”.

No al pedido de aumento de LUMA

Por otro lado, Zapata reiteró que la AEE no respalda la petición de LUMA Energy de aumentar otros 11 centavos por kilovatio hora la tarifa base. La funcionaria fue enfática en que LUMA primero debe demostrar un control efectivo de sus gastos antes de solicitar más dinero a los abonados.

“Lo que la Autoridad le ha solicitado a LUMA en innumerables ocasiones es que presente su proceso de control de gastos. Al momento de hoy, la AEE no ha visto que LUMA tenga un proceso efectivo de control de gastos. Cualquier aumento en la tarifa base tiene que estar basado en gastos justos y razonables”, sostuvo.

Explicó que, al igual que un hogar o empresa, antes de pedir más fondos, LUMA debe demostrar que está implementando medidas de ahorro internas y que sus gastos restantes son indispensables.

“Lo primero que tú haces es verificar cuáles son tus gastos, implementar medidas de reducción y los gastos que aún te queden después de eso, entonces los justificas. Nosotros no hemos visto ninguna medida de LUMA de control de gasto. No te puedo dar más dinero si no me has demostrado que lo que estás gastando es lo justo y lo razonable”, recalcó Zapata.

La ingeniera sostuvo que aunque el contrato con LUMA le delegó al operador privado las gestiones ante el Negociado de Energía de Puerto Rico, la corporación pública participará en el proceso de vistas públicas y consulta para oponerse al pedido de la empresa encargada de la transmisión y distribución eléctrica.

El Negociado de Energía está en proceso de revisión tarifaria.