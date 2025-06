Gobernadora decreta dos días de duelo por la muerte de “Ronny” Jarabo

La gobernadora Jenniffer González Colón, decretó dos días de duelo ante la muerte del expresidente de la Cámara de Representantes, José Ronaldo “Ronny” Jarabo, quien falleció el domingo.

A través de declaraciones escritas, la gobernadora indicó que a partir del martes, 1ro de julio hasta el miércoles 2 de julio las banderas ondearán a media asta.

“Como gobernadora de Puerto Rico, decreto dos días de duelo ante la muerte de José Ronaldo Jarabo, a partir de mañana (martes 1 y miércoles 2 de julio) que es cuando comienzan sus actos fúnebres y la bandera de Puerto Rico estarán a media asta. Que descanse en paz, el expresidente de la Cámara Rony Jarabo”, expresó la primera mandataria.

El deceso de Jarabo fue confirmado por el presidente del PPD, Pablo José Hernández a través de las redes sociales.

“Con profundo pesar, recibo la noticia del fallecimiento de Rony Jarabo, expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Ronny fue un líder brillante, un orador excepcional y un servidor público comprometido. Mi más sentido pésame a su familia y amistades. Que descanse en paz”, leen las expresiones del presidente del PPD.

Expresiones de la gobernadora sobre el fallecimiento del expresidente de la Cámara de Representantes, José “Rony” Ronaldo Jarabo

Deseo expresar mi más sentido pésame ante el fallecimiento del expresidente de la Cámara de Representantes José Ronaldo Jarabo. Lo conocí siendo una niña cuando fue presidente de la Cámara de Representantes y tuve la oportunidad de trabajar un mes de verano en la Cámara de Representantes mientras yo era estudiante de escuela superior, que es básicamente lo que he ofrecido aquí a los estudiantes, que puedan tener una oportunidad de verano ya sea internado.

Recuerdo a un joven galante, en aquel momento, presidente de la Cámara que iba casi todos los días a todas las oficinas legislativas, bien temprano en la mañana a saludar y yo siendo una estudiante me sorprendía mucho que se tomara el tiempo de saludar oficina por oficina todos los días.

Luego cuando llegué a la legislatura y fui juramentada en el 2002, ya él no era presidente de la Cámara, pero sí el asesor legislativo del Partido Popular y don Jarabo no solo estuvo en mi juramentación, sino que tuvo palabras de aliento.

Luego cuando aspiro a la presidencia de la Cámara, él seguía siendo asesor de la delegación del Partido Popular y me dio muchas lecciones de su experiencia legislativa, y tengo que decir que aquellos que vimos su oratoria y escuchamos audios y videos o leímos el Diario de Sesiones, podemos saber que Jarabo era un orador ejemplar de mucha profundidad, se le reconoce como el mejor o uno de los mejores presidentes de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Yo fui presidenta y yo también lo llamaba pidiéndole asesoría en algunos temas de controversia, precisamente por esa experiencia y así lo hizo conmigo cuando fui presidenta la Cámara, que fui la presidenta más joven mujer, y lo hizo también con otros pasados presidentes.

También cada vez que fallecía un legislador o alguien prominente, el primero en llamar era el presidente Jarabo, para que tuviéramos la deferencia de reconocer a esa persona fallecida. Jarabo era un diplomático, un caballero, no solamente en su elegancia, en su trámite legislativo, los esfuerzos, fuera de la diferencia que podemos tener partidista, la realidad es que podemos decir que Jarabo fue el Speaker de la Cámara, el caballero que dejó muchas puertas abiertas, y aunque difería lo hacía con tal elocuencia y elegancia, que uno se creía que le estaba haciendo un elogio y eso pues obviamente a mí que a quien me preció su amistad y lo llamé muchas veces y durante todas las campañas, me llamaba en todas para asesorarme, o hacerme recomendaciones y compartí mucho con él. Lamento mucho su partida, deja un gran hueco, un hombre que trascendió los partidos políticos, que trascendió las candidaturas políticas y que fue un gran legislador como expresidenta de la Cámara.