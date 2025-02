¡Buenos días, Thomas Rivera Schatz!

Hace dos semanas, publiqué mi columna en Metro Puerto Rico titulada “De qué cuero sale más correa en el PNP”, en la que destacaba el visible distanciamiento entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la gobernadora Jenniffer González.

Destaqué la hostilidad de Rivera Schatz con la primera mandataria y otros, por sus expresiones hacia ella como “me importa un pito” y “aquí mandamos nosotros”, expresiones que evocan a la época algo cavernícola y de antaño, donde el “macho alfa” de la casa le decía eso a la mujer y esta bajaba la cabeza. También, utilicé de ejemplo cómo Rivera Schatz ridiculizó y humilló públicamente a su propio portavoz, el senador Gregorio Matías, recordándole que él es quien manda.

Traje a colación que, a dos semanas de iniciado el nuevo gobierno el Senado, interpeló al designado secretario del DRNA, Waldemar Quiles, sobre el caso de La Parguera. No lo expuse como una crítica negativa porque es la responsabilidad del alto cuerpo, sino cómo eso daba indicio de una disrupción entre La Fortaleza y el Senado. Añadí que, si se tratara de nombres como Héctor Joaquín Sánchez o Héctor Martínez, quizás el Senado no hubiese llegado a ese nivel en unas circunstancias similares porque son figuras muy allegadas a Rivera Schatz. De hecho, fue por la única razón que los mencioné, no por controversias que hayan tenido y de las que eventualmente ambos salieron bien. Pero evidentemente, la molestia por mi escrito nubló la mente a algunos y no les permitió entender a algunos. Entiendo fue el caso del presidente.

El líder senatorial respondió a mi escrito, e iré contestando lo que valga la pena. Lo que pueda percibir como una rabieta o arrebato de cólera, pues ni perderé el tiempo en eso.

Inicia Rivera Schatz: “Buenos días, Alex Delgado: Leí tu columna de hoy ¡Típica de ti! ¡Especulación, agitando la pelea para buscar rating y al final nada de sustancia! ¡NO HAY DUDA! ¡Nadie supera a la Comay por más que lo intenten!”

Eso no amerita respuesta, solo una pregunta, ¿cuánto lleva especulando el presidente con que la estadidad va a llegar, argumentando está más cerca que nunca?

“La gobernadora hará lo que le corresponda y el Senado igual. ¡No hay ninguna lucha entre nosotros! Puedes seguir con eso, igual que el idiota con perfume ‘varonil’ de la ‘escuelita populeta’ de 12 a 3 p.m.”

Como yo lo veo, y creo que mucha gente también, la guerra no es necesariamente de la gobernadora con usted. En ese aspecto, usted tiene medio punto de razón. Creo que ella no está viviendo nada distinto a lo que vivieron Luis Fortuño y Ricardo Rosselló. Pero ustedes son azules y se entienden.

Usted le dice a la primera ejecutiva, ante el país, “me importa un pito”, “aquí mando yo” y lo hace con la tranquilidad con que se chupa un dulce. Eso no es especulación, eso es un hecho, son sus palabras y fueron dirigidas a ella porque hablaba de ella. Ahora indica que no es con ella, que es con quienes la rodean o con los designados al gabinete. Puede estar ahora recogiendo velas, pero sus disparos verbales fueron para ella. El pueblo no es tonto, aunque haya personas que entiendan que “así de bruta es” la ciudadanía como para creer que no era con González.

Quizás para usted eso es algo normal, quizás entiende que así se le debe hablar a las mujeres o a cualquiera. Si fuera el caso, pues estipulada nuestra diferencia… otra más.

Hablarle así a la gobernadora y luego subir una foto de ambos juntos y expresar que están unidos, que hay aprecio, estima, pensando que las personas no tienen la capacidad de analizar, pues no sé…

Es como si una persona le hablara estrujao a su compañero, o compañera, en público, luego la abraza y publica fotos del abrazo en redes sociales, pretendiendo crear la apariencia de que todo está perfectamente bien, que no hay animosidad. Pienso muy pocos, por no decir nadie, creería que una relación así está bien y que va por buen camino.

Yo estoy consciente que esto se da en un contexto puramente político y por eso tampoco me sorprendería ver a la gobernadora diciendo que todo está bien en la relación entre ambos, que hay unidad y que aquí no ha pasado nada, aunque no le haya bajado la hinchazón del “me importa un pito… aquí mando yo”.

La última parte de esa oración no amerita respuesta, por lo que dije anteriormente. No perderé el tiempo en eso.

“¡Si Héctor Joaquín o Héctor Martínez estuvieran en la misma situación que estuvo el designado de Recursos Naturales, yo haría lo mismo!“, indicó.

“Por si se trata de amnesia selectiva: 1- Cuando Héctor Martínez fue acusado, yo lo relevé de todas las posiciones en el Senado. Cuando lo condenaron, le exigí la renuncia que inmediatamente presentó, y cuando finalmente lo exoneraron, LO CELEBRÉ porque fue el fin de una asquerosa injusticia contra él. 2- ¡Héctor Joaquín fue exonerado por el Departamento de Justicia y la Oficina del FEI! A pesar de toda la basura que se habló en los medios de comunicación, el pueblo lo eligió contundentemente en las pasadas elecciones.”, continuó.

Como expresé en NotiUno 630 y en este escrito, los mencioné pensando en figuras leales al presidente, no en si eran culpables o no de algo. En el caso de Martínez, a quien conozco y aprecio, pienso que, si reglamentariamente se podía, lo que honestamente desconozco, exponerlo al cuerpo para preguntas de todas las delegaciones, usted no lo hubiese tirado a los leones. Con Héctor Joaquín Sánchez, igual tengo buena relación, hasta donde sé. Le reconocí públicamente en el pasado cuando atendió y resolvió personalmente el problema de una escuela que se había denunciado en NotiUno 630 por una problemática. ¿Que es sumamente político? ¡También! No tengo nada contra ellos. Espero esté más tranquilo y claro con esta explicación de la mención.

Continúa su exposición argumentando: “Cuando entendí que tenía que acudir al Tribunal Supremo para invalidar la juramentación de un gobernador PNP, lo hice, sin miedo a consecuencias políticas y prevalecí. ¡ESE ES EL RÉCORD!”. Se lo reconozco. ¿Y quién esperaba usted que ocupara la silla de secretario de Estado para luego ascender a la de gobernador? ¿Wanda Vázquez? ¿González? ¿Solo ellas?

Por último, me pregunta: “Si a ti te pasara lo mismo que a Sixto George, ¿qué haría NOTIUNO? ¿Qué harían los gremios de prensa? ¿o si te demandan por libelo y difamación como ocurre con el pelafustán de Jay? ¿Qué harían? Como dices al final de tu escrito hoy… ¡ESA ES LA PREGUNTA! ¿Sabes de dónde “sale mucho cuero”? ¡De la prensa! ¡Ahí hay cuero en cantidad! TRS”

¿Qué haría NotiUno? Pues debe preguntarle al presidente de la empresa. ¿Qué harían los gremios de prensa? Pregúnteles a ellos. ¿Si me demandaran por libelo? Me ha ocurrido. Hasta ahora, ninguna ha tenido éxito.

Sobre su comentario de que en la prensa “hay cuero en cantidad…”, pues yo usted, repensaría utilizar el mismo porque se puede prestar para que los lectores entiendan que, sí, hay figuras que superan a La Comay, by far.

Señor presidente, espero haber atendido y/o aclarado sus puntos. Obviamente, soy periodista y para responderle a usted no necesito llegar al nivel de utilizar epítetos, ni nada por el estilo. Sí, hago preguntas. Unas les parecerán buenas, otras absurdas, pero son mis preguntas. No me quita el sueño si le gustan o no, o si piensa una cosa o la otra de las mismas.

¿Qué puede esperar usted de mí luego de esta diferencia? El mismo respeto y deferencia que le he tenido desde que lo conozco hace más de 20 años, por mi trabajo. De hecho, no es la primera vez que diferimos públicamente. No voy a cambiar con usted por lo que diga o piense. Cuando lo vea, de mí tendrá el mismo saludo; cuando lo entreviste, el mismo estilo y respeto. En NotiUno 630, seguirá teniendo las mismas puertas abiertas. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente y no puedo asustarme ni puedo ajustar mi opinión en mis escritos por cómo usted vaya a reaccionar, no voy a moldear lo que yo vaya a decir por temor. Si en su partido tiene éxito con esa estrategia, pues bueno por usted. Que tenga muy buenos días.