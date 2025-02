Ya no se les pone la cara colorá

Esta semana, se conmemoró el natalicio de dos grandes figuras del gobierno de Puerto Rico: Luis A. Ferré y Luis Muñoz Marín. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, destacando las virtudes de estos líderes del pasado, dijo: “No han surgido nuevos próceres que la gente pueda reconocer como una persona ilustre, una persona que dejó una huella profunda en el pueblo puertorriqueño, y una persona que marcó, no solamente con su proceder y acción, sino también con su ejemplo de lo que era ser un buen puertorriqueño”.

Horas antes de esta conmemoración, el exsecretario auxiliar de Asuntos Energéticos Francisco Berríos Portela le expresaba a Puerto Rico, en una red social, lo contento y emocionado que estaba porque la compañía que se supone que él hubiese fiscalizado, luego de no hacerlo, lo contrató. “Emocionado de compartir que recientemente asumí el rol de director senior para Desarrollo Comercial en Quanta Services Puerto Rico. Quanta Services, Inc. reúne los recursos de infraestructura eléctrica más grandes del mundo, aprovechando la experiencia de más de 200 empresas propias. Me enorgullece liderar nuestros esfuerzos de desarrollo comercial, colaborando con socios locales para apoyar las necesidades de infraestructura de Puerto Rico”, publicó.

¿En serio que utilizó la expresión “apoyar las necesidades de infraestructura de Puerto Rico”? La infraestructura más afectada es la red eléctrica, que se suponía él supervisara y en la que apretara tuercas… en la que más se necesitaba su apoyo, algo que no se vio.

Probablemente, traten de corregirme indicando que él supervisaba a LUMA y que quien lo contrata es Quanta PR. No traten de tomarle el pelo al pueblo de Puerto Rico porque si fuera una empresa distinta, él no hubiese solicitado una dispensa a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Quanta es codueña de LUMA y, como empresa matriz de ésta y otras corporaciones, tiene intereses económicos en lo que pase o no con LUMA.

No cuestiono la capacidad de Berríos Portela en su trabajo, pero aquí ni la apariencia ha importado. “Ya no se les pone la cara colorá”, dijo sobre esta situación el exgobernador Alejandro García Padilla en NotiUno 630. O sea, en Puerto Rico, en lo que es el servicio público, ya no importan muchas cosas.

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo sobre el particular: “Se supone que la Ley de Ética Gubernamental le hubiera impedido eso. Hay que ver bajo qué concepto se le dio una dispensa, si es que hay una dispensa para hacer esa función, a menos que no sea que él no era un zar de energía y que era un ayudante más porque, si la plaza era de un ayudante más en La Fortaleza de política pública y no de agente fiscalizador, como el caso nuestro que es por Orden Ejecutiva, que es el ingeniero Josué Colón, evidentemente eso habla de por qué se permitió que esta compañía hiciera lo que le dio la gana. Con esto, imagínate quien te supervisa. Las dos personas que te supervisaban, una es Alianzas Público-Privadas y el otro un ayudante. No hizo su trabajo y ahora terminan trabajando con ellos. Yo creo que eso, el tiempo lamentablemente me dio la razón”.

En entrevista, también con NotiUno 630, y ante el aguacero de críticas que recibió, el director de la OEG, Luis Pérez, explicó que “no hay prohibición en ley para decirle que no al caballero en la medida en que no se hace una acción oficial con la compañía Quanta PR. Quanta PR no forma parte del joint venture (empresa conjunta) de LUMA, aunque estén todas bajo la misma sombrilla de Quanta Services Inc. Para decirle más, Quanta PR fue creada en Puerto Rico el pasado 24 de enero. Él sale de su cargo público el 31 de diciembre. En estricto derecho, la forma de llevar el caso no tiene una acción oficial con la compañía con la que él quiere ser empleado. Claro que se le dice ‘usted no puede compartir la información que usted obtuvo siendo el secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos”.

Me perdona el amigo Pérez, a quien distingo, pero esta situación hace entender al pueblo que, en el mejor de los casos, que es fácil pasarle guayabitas a su oficina. Sin embargo, en el peor de los casos, que se trata de otro caso resuelto entre amigos de ideal.

Nuestros jueces, en sus salas, tienen que decidir en estricto derecho, como recuerda Pérez que debe decidir la OEG. Ahora, debe recordar él también la expresión inmortalizada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso del Pueblo de Puerto Rico vs. Pedro Luciano Arroyo (1961): “Los jueces no deben ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería”. Más allá de las declaraciones, tampoco se puede ser tan inocentes, ingenuos o la palabra que usted desee utilizar con escenarios particulares.

Si le pregunto a la OEG, como mínimo, qué garantía tiene que no habrá información sensitiva en manos de Quanta con esta contratación, la respuesta es ninguna. Y no digo que el exfuncionario público vaya a hacerlo, pero la OEG tiene que ser más rigurosa y no descansar en un simple “yo te prometo”.

Como dice una campaña de la Asociación de Bancos: “Si huele a pesca’o, es un pesca’o”. Aunque no lo sea, pero si tiene altas probabilidades de serlo, pues ya sabemos que en la OEG pasarán como bombitos al pitcher las solicitudes de dispensa. Este golpe lo pudo evitar Berríos Portela y la OEG. Aunque en el caso de Berríos Portela, debe haber amortiguamiento con lo que pudo haber negociado.