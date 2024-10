En política electoral, nada está escrito hasta que cierran los colegios de votación. Queda menos de un mes para las elecciones, y esta contienda se pone interesante. En ocasiones, se hacen movimientos de fichas para provocar un resultado y terminan con un final que no era el planificado.

¿Hay malestar con el gobierno y con el partido de turno que los administra desde 2017? No hay duda y, sí, hay razones. No ha existido gobierno en los últimos 24 años con el que no exista molestia y hastío. En 2020, contrario a todos los pronósticos, por el Verano del ‘19, el Partido Nuevo Progresista (PNP) prevaleció en las elecciones. Se movieron unas fichas, se pronosticaba un resultado y ocurrió otro. Hay distintos factores que pueden influir en el triunfo de un partido o un candidato. Miren el fenómeno de Donald Trump en las elecciones del 2016. Mientras más imprudente y menos “presentable en sociedad” se proyectaba, más se fortalecía como candidato, y ganó.

¿Quiénes son los opositores y qué fuerza tienen? ¿Cuánta pasión levantan? ¿Cómo se manejan los aspirantes en la cosa pública en los últimos días? Pueden ser factores determinantes en la recta final de una elección. También, puede serlo los ‘players’ externos, que si bien pueden provocar unas emociones en unos sectores, de igual manera pueden provocar otras igualmente de fuertes en otros sectores. Más adelante les explico.

Mirando las candidaturas a la gobernación y las fuerzas que les quedan a los partidos, hace unos días se publicó una encuesta que revela que el tanto el PNP como su candidata a la gobernación, Jenniffer González, tienen un promedio de 44.5% de “Muy+Algo Positivo” y un 41% de “Muy+Algo Negativo”.

El Partido Popular Democrático (PPD) y su candidato Jesús Manuel Ortiz tienen un promedio de 34% de “Muy+Algo Positivo” y un 44% de “Muy+Algo Negativo”.

En el caso de Juan Dalmau y el PIP, tienen un promedio de 24% de “Muy+Algo Positivo” y un 54% de “Muy+Algo Negativo”. En este renglón, si le añadimos la fuerza del partido Victoria Ciudadana, los números serían 22% “Muy+Algo Positivo” y 56% “Muy+Algo Negativo”. En estos promedios incluyo a los partidos porque son los que se supone les den fuerza a los candidatos.

Si miramos a los candidatos a la gobernación solos, estos son los resultados: Jenniffer González, 43% “Muy+Algo Positivo” y 41% “Muy+Algo Negativo”; Jesús Manuel Ortiz, 36% “Muy+Algo Positivo” y 39% “Muy+Algo Negativo”; Juan Dalmau, 29% “Muy+Algo Positivo” y 47% “Muy+Algo Negativo”; y Javier Jiménez, 19% “Muy+Algo Positivo” y 44% “Muy+Algo Negativo”.

Como siempre aclaro, sin adjudicar si la encuesta está bien o mal hecha, solo para efectos de análisis, supongamos que, sí, está bien. Esto ubica al PPD y su candidato en segundo lugar en la puntuación de positividad y a Juan Dalmau en un tercer lugar. La percepción de que el líder independentista puede ganar la gobernación o por lo menos quedar en un segundo lugar, pues pudiera no ser necesariamente así, a juzgar por estos números. Obviamente, los resultados de las encuestas serán cuestionados por quienes no son favorecidos, y pueden tener razón en unas ocasiones y en otras no.

Jenniffer González tiene detrás de ella un partido que sigue conglomerando la base más grande de electores. Ella puede tener sus ‘issues ade carácter con los cambia y cambia de posiciones, pero eso en su electorado no necesriamente le hace mucha mella. Ahora bien, la primaria del pasado 2 de junio, sí, ha dejado una grieta en la colectividad y eso puede afectarle seriamente. A estas alturas, veo difícil que Pedro Pierluisi se una a ella, igual que el equipo de trabajo de este. Ese número hay que multiplicarlo por familiares y dolientes que aún resienten que la comisionada haya retado al gobernador, y pueden seguir viéndola como una traidora. ¿Cómo se puede hacer respingar a ese sector herido?

El pasado 24 de septiembre, el exponente “Bad Bunny”, quien parece respaldar a Juan Dalmau, inició una ofensiva contra el PNP en diversos ‘billboards’. La misma resultó muy fuerte para muchos novoprogresistas porque al hablar de la organización política habla de sus afiliados y establece que estos no aman a la isla por ser o votar penepé. En estos días, el ataque de “Bad Bunny” se dirigió también a los populares, quienes le rieron la gracia hace unas semanas, pero ahora se les borró la sonrisa.

Para esos días, el también intérprete urbano René Pérez le dio su “bendición” a Dalmau. En el video, se refirió a Jenniffer González como una “cabrona”, expresión hecha teniendo al lado al candidato independentista. La encuesta comenzó cinco días después de esos controversiales endosos.

Estos dos “artistas” levantan emociones de aprobación y desaprobación. Creo que dentro de las filas del PNP son detestados, y su involucramiento en esta campaña electoral, con la ofensiva seleccionada, puede hacer que la herida de la primaria sane en tiempo récord y los seguidores de Pierluisi cierren filas detrás de Jenniffer González, no por ella, más bien porque se sientes provocados como penepés.

No creo que “Bad Bunny” y Pérez tengan gran influencia en los indecisos, los penepés y/o los populares. Puede darse el caso que les hagan un favor a esos dos partidos provocando, sin percatarse y sin entender, lo contrario a lo que buscan, que las fuerzas del opositor se aglutinen o solidifiquen. No podemos anticipar qué pasará y solo el 5 de noviembre sabremos.

Las expresiones de estos “artistas” más bien mantienen viva la llama de la rabia y el odio en un sector que ya bota espuma por la boca. He percibido un fortalecimiento de Jesús Manuel Ortiz dentro de su partido, que lo necesita aglutinado para tener alguna posibilidad. En el caso de Dalmau, noto algún nivel de desinfle, pero sigue siendo un candidato fuerte y carismático. Finalmente, con Jenniffer González, teniendo su partido la base electoral más grande y una división interna, entiendo no tiene la capacidad de unir a su partido y por eso puede depender de cómo ‘players’ externos agiten a sus masas a cerrar filas detrás de ella. Si finalmente ella ganara, en parte le debería su triunfo a figuras polarizantes como “Bad Bunny” y René Pérez, que le hablan a un público que Juan Dalmau ya tiene en el bolsillo. Sus estilos no creo penetren tanto en los que aún se sienten indecisos. Ya veremos qué ocurre en 26 días.