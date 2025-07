Junta Fiscal rechaza que aprobaran en 2018 contrato de exclusividad a New Fortress con el gas natural

Los integrantes de la Junta Fiscal rechazaron el viernes que en algún momento aprobaran el contrato entre la Autoridad de los Puertos y New Fortress Energy (NFE), LLC para el terminal de gas en San Juan.

Las expresiones las hizo el zar de Energía Josué Colón Ortiz a raíz de la denegatoria de la Junta al contrato de compra de gas natural de 20 mil millones de dólares a 15 años.

“El 3 de mayo de 2018, la Autoridad de los Puertos y New Fortress Energy, LLC suscribieron un contrato de arrendamiento que otorga ciertos derechos a New Fortress Energy sobre espacios específicos en el Puerto Nuevo de San Juan, donde New Fortress Energy ha construido instalaciones de importación y manejo de gas para su uso y operación, sujeto a ciertos derechos reservados a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).

El zar de la Energía de Puerto Rico, Josué Colón, expresó y fue citado en varios medios de comunicación que la Junta aprobó este contrato de 2018 bajo su política de revisión de contratos. Esa declaración es incorrecta. Como se indica en la carta de la Junta de Supervisión el 9 de julio de 2025 al Sr. Colón, este contrato nunca se presentó a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación”, expresaron los integrantes de la Junta en declaraciones escritas.

Al reaccionar a la determinación de la Junta, específicamente sobre el alegato de que el acuerdo creaba un monopolio en la compra del combustible para New Fortress (empresa matriz de Genera PR), Colón Ortíz expresó que “la carta expresa que le preocupa que haya un monopolio en el asunto del gas natural en el suplido de las unidades. Sin embargo, olvida esa carta mencionar que esa exclusividad no se otorgó por esta administración. Esa exclusividad se otorgó por un contrato que fue avalado por la Junta de Supervisión Fiscal en el 2018.”