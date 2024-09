Los dos Moluscos

El pasado viernes, 6 de abril, asistió al programa Jugando Pelota Dura (JPD) el amigo Jorge Pabón, mejor conocido como El Molusco. Ese día, fuera de cámara, me dijo: “Alex, ¿cómo estás?”, a lo que respondí “¡Bien! ¿Y tú?”. Vino desde la mesa de los invitados a la mesa del panel de periodistas, nos dimos un abrazo y nos preguntamos por nuestras familias, nuestros hijos. “Sé que me escribiste para vernos”, me indicó y le dije que sí, que luego cuadrábamos.

Días después, en sus redes sociales, salió el otro Molusco y me llamó “carga maletas”. Aparte de reírme, me pregunté si en realidad todavía hay gente que piensa que insultándome yo me voy a intimidar y voy a dejar de hacer mi trabajo como entiendo debo hacerlo. ¡Siéntense a esperar!

En tono nivel, “cámara encendida”, Molusco gritaba en el video sobre los problemas que tiene el país, bajo gobiernos penepés y populares, argumentando que eso es lo único que está en juego para estas elecciones, y, por ende, lo único que se debe hablar. Yo diría que todo está en juego, claro, pero quien no quiera verlo de esa manera, pues no lo ve de esa manera y punto.

Dijo Molusco: “Mira mano, yo vi ayer a Alex Delgado haciendo una estupidez en Jugando Pelota Dura, y Alex Delgado, papi, yo lo… yo trabajé con Alex Delgado…”

Alí Warrington, que es mi hermano, interrumpió para indicar: “Lo queremos, lo queremos, pero ayer botó la bola…”.

Molusco continuó gritando: “¡Una estupidez!, ¡una estupidez! porque es un carga maletas, y yo no soy carga maletas de nadie…”. Puede haber quien piense que no lo es, y puede haber quien piense que sí.

Yo no voy a estar de altanero insultando a cualquier persona, pensando en el engagement que eso pueda generar en mis redes, aunque reconozco que eso puede convertirse en algo adictivo en algunos, para mantener relevancia en algunos casos, para monetizar en otros, o ambos.

Su reacción fue por un anuncio publicado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y que se discutió en JPD, donde se le llama “comunista” a Juan Dalmau y donde se destaca su cercanía, mucha o poca, a figuras del gobierno dictatorial del fallecido Hugo Chávez; Nicolás Maduro; Daniel Ortega, en Nicaragua; y el gobierno cubano. En el programa, se transmitió el anuncio y se abrió a discusión. Hasta un estudiante de Comunicación, sin mucha experiencia en los medios, sabe que los temas de los programas los determina la producción y lo que se hizo con ese anuncio es lo mismo que se ha hecho en JPD con anuncios contra candidatos del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD). Cuando son esos otros, ahí no hay problema.

Ahora bien, ¿qué pude yo haber dicho o preguntado que provocó la “ira” de Molusco y que muchos de los seguidores de la alianza independentista terminaran pareciendo botar espuma por la boca? En el programa, estaba el candidato a senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, quien dijo que, con la elección de Dalmau, no llegaba la independencia a la isla. Le recordé las palabras del presidente del PIP, Rubén Berríos, en diciembre de 2023, quien aseguró que, si el pueblo elige a Juan Dalmau como gobernador, en ese momento inicia el camino a la independencia.

Evidentemente traer el tema de las expresiones del propio Berríos incomoda. Hablamos de un partido que, como los demás, cambió de postura. De decir que “un voto por el PIP es un voto por la independencia” cambiaron a decir ahora que “un voto por el PIP no es un voto por la independencia”. Evidentemente, es una estrategia política haciendo creer una cosa, cuando la realidad puede ser otra. Nuestro trabajo como periodistas es confrontar a los líderes. No existe, aunque para algunos sí, algo que exima a la izquierda de ser confrontada por periodistas o medios. Lo siento, Molusco, pero el tema es relevante y por más que insultes, lo voy a seguir tocando. Te explico más adelante por qué es relevante.

Lo que hago con Dalmau y/o el PIP es algo que he hecho con el PNP y candidatos de ese partido, así como de otros. Para las elecciones del 2020, fui exactamente igual cuando le preguntaba insistentemente a Jenniffer González sobre Donald Trump, quien trató a Puerto Rico como… aguantando fondos federales, hablando de cambiar a la isla por Groenlandia, diciendo pestes de los latinos y demás. Igual que Juan Dalmau hoy, a ella no le gustaba que trajera el tema. Los fanáticos republicanos del PNP, en aquel momento, me llamaron igual que los fanáticos de la izquierda hoy. Por eso, me provocó risa; porque parece que es la única palabra que usan para liberar frustraciones.

Al propio gobernador Pedro Pierluisi le salí al paso en JPD cuando trató de pintar un panorama, en el tema de salud, que no era, como que las cosas fluían bien, y le expresé que una cosa es la que vive el pueblo y otra es la que él vivía en La Fortaleza, obviamente con todas las comodidades, viviendo en una especie de burbuja, y se lo indiqué de frente. No tengo un comportamiento cuando la persona está, y otro más bravo cuando no está. Obviamente, planteo mis puntos sin cruzar la línea del respeto para ganar engagement.

Luego de la renuncia de Ricardo Rosselló en el verano del ‘19, y aprovechando que estaba caliente el tema, Molusco convocó a una manifestación contra la exgobernadora Wanda Vázquez, quien era secretaria de Justicia y quien se vislumbraba se convertiría en gobernadora. “Que paguen todos… No podemos bajar la intensidad ni el reclamo. #WandaRenuncia ”, publicó en sus redes. La manifestación fue convocada para el 29 de julio de 2019. La asistencia fue muy baja. Cuatro días después, Vázquez se convirtió en gobernadora, y, 17 días después, Molusco la tenía sentada frente a él en su programa radial. “Nosotros le hicimos el acercamiento a La Fortaleza para que estuviera con nosotros la nueva gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, está ya con nosotros”, introdujo. En otras palabras, de pedirle la renuncia pasó a pedirle una entrevista. ¿Aprovechó para plantearle de frente a Wanda Vázquez que renunciara? La respuesta es que no.

¿Entienden ahora cuando planteo que casi todo es una especie de “reality show” para redes? Mi línea de preguntas sobre el tema de la independencia son de hace mucho tiempo. Él me ha visto, leído y/o escuchado. ¿Por qué no decirme lo que pensaba cuando nos encontramos? Me tenía de frente.

En su video, Molusco destaca la figura de la senadora Joanne Rodríguez Veve como una independentista, conservadora y que es buena candidata. ¡De acuerdo! Molusco, ¿sabes qué dijo la senadora el pasado martes en JPD acerca de discutir el tema del socialismo y las posiciones de Dalmau y el PIP sobre el tema? Refiriéndose a que, sí, se tienen que discutir los problemas del pueblo, algo que hago todos los días, la senadora dejó claro que “Eso no quiere decir que no se deba hablar de la visión ideológica socialista del PIP, ¿por qué? Porque la política pública obviamente está atada a la visión ideológica de una estructura política que afecta el quehacer y la gobernanza de un país”. Creo, Molusco y Alí tienen la capacidad de entender lo que indica la legisladora del Proyecto Dignidad. ¿Se le insultará ahora o dirán que “botó la bola”?

En el caso de ambos, sin restarle méritos a sus puntos sobre los asuntos del país y sus necesidades, en mi opinión, la forma y manera en que los manejan va a responder a cómo se puede generar mayor conexión o engagement, sin perder de perspectiva que, a su vez, los views también se monetizan, ¿o usted cree que cuando un video en Youtube se detiene para pasar anuncios, ese dinero va para la Fondita de Jesús?

Pueden decir lo que sea, que hablan por el pueblo, que son ellos los que se preocupan por los problemas de la ciudadanía o lo que sea, pero saben ambos que eso que planteo es una realidad.

Yo lamento mucho si abordar este tema daña alguna estrategia política, y no hablo de Molusco y/o Alí porque no creo que ellos respondan a alguna. En su caso, estoy claro que es, en gran medida, parte de la dinámica de oferta y demanda en las redes sociales. Yo voy a seguir igual porque, si no dejé de hacerlo con Jenniffer González/Trump, pues ¿por qué dejar de hacerlo en este caso? De hecho, cuando lo hacía con la comisionada, a los que les sale espuma por la boca hoy les encantaba en aquel momento.

Conmigo, quienes me siguen, van a tener lo mismo de siempre, confrontar a todos por igual, las veces que sea, y les repito lo que les he indicado a distintos líderes de la alianza independentista que han venido con la misma diatriba: no me van a intimidar. Si quieren entenderlo bien y si no, también. A Molusco y Alí, en mí van a seguir teniendo el mismo amigo de siempre y cuando tengamos diferencias, las discutiremos en un diálogo de amigos o públicamente. Me da igual.