¡Sácalos votando por la Alianza!

Las elecciones generales de Puerto Rico se celebrarán el 5 de noviembre. Sin embargo, durante este cuatrienio, bajo la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), hemos visto cómo los procesos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no cumplen con los estándares de integridad electoral que se supone que rijan las elecciones en un proceso democrático. Han sido múltiples los escándalos reseñados por la prensa: se cerraron decenas de Juntas de Inscripción electoral sin haber tenido un sistema electrónico disponible; el registro electrónico no funcionó adecuadamente, provocando que muchas personas no pudieran inscribirse para poder votar; personas aparecían como fallecidas cuando fueron votar a las primarias del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD); personal de la campaña de Miguel Romero y del PNP se uniformó como empleados de la CEE para recopilar información privada y las contraseñas del sistema electoral electrónico de adultos mayores en por lo menos una égida; la divulgación de información electoral confidencial de figuras públicas, como la licenciada Mayra López Mulero, por parte de empleados del PNP en la CEE; la descalificación de candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); acortar caprichosamente el periodo de inscripción dispuesto en la ley electoral; oscurecer la papeleta para que no se puedan leer bien los nombres que se deben escribir para las nominaciones directas por acumulación a la Cámara de Mariana Nogales y por acumulación al Senado de Rafael Bernabe del MVC, entre muchas otras.

Sin embargo, una de las noticias más escandalosas surgió esta semana cuando el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó su más reciente investigación con relación al Registro Electoral de Puerto Rico. Según surge de la investigación, el CPI encontró 900,000 personas fallecidas en el Registro Electoral y además, miles de estas personas aparecieron votando en las elecciones celebradas en 2016 y en 2020. Tenemos la necesidad y la oportunidad de cambiar este desastre. Por eso, el 5 de noviembre, sácalos con tu voto.