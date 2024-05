Piquete: ¡Que el pueblo decida en las urnas!

¡Únete hoy al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en una manifestación decisiva por la democracia! Hoy, jueves 23 de mayo, al mediodía, el MVC convoca un piquete frente al Tribunal Supremo de Puerto Rico con el reclamo de que el pueblo sea quien decida en las urnas y que no sea un tribunal quien elija. Este es un momento decisivo para nuestro movimiento, para el futuro político de Puerto Rico y para la democracia.

En el día de hoy, a la 1:00 p.m., el Tribunal Supremo celebrará una vista en relación al caso que presentaron aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitando descalificar candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana con el fin de que no aparezcan en las papeletas de las elecciones generales a celebrarse el 5 de noviembre de 2024. Específicamente, el PNP y el PPD solicitaron descalificar la candidatura de la senadora Ana Irma Rivera Lassén a la comisaría residente, de la representante Mariana Nogales Molinelli a revalidar como representante por acumulación, del senador Rafael Bernabe a revalidar como senador por acumulación, la candidatura de Myrna Conty a representante por acumulación y de Alejandro Santiago como senador por acumulación. El caso llega ante el Tribunal Supremo luego de que el Tribunal de Apelaciones decidiera que NO procedía descalificar las candidaturas de MVC.

Mediante una Resolución del 7 de mayo, tres integrantes del Tribunal Supremo expresaron que no revisarían la sentencia del Tribunal de Apelaciones que declaró —a mi juicio, correctamente— que no procedía la descalificación de las candidaturas del MVC: la jueza presidenta señora Oronoz Rodríguez, el juez asociado señor Estrella Martínez y el juez asociado señor Colón Pérez. Esperamos que la mayoría del Tribunal Supremo se haga eco de las palabras del juez asociado Colón Pérez y que no permita que se le imponga un “castigo cruel e inusitado a la democracia y a la volunta política del Pueblo de Puerto Rico” descalificando “de golpe y de porrazo” al MVC. ¡Nos vemos al mediodía frente al Tribunal Supremo!