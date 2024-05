¡Una victoria para la democracia!

A finales de marzo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Puerto Rico descalificó a cinco de las candidaturas nacionales del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) porque —supuestamente— tenían que haber cumplido con un requisito de recogido de endosos electrónicos. El MVC apeló la decisión y el martes, 30 de abril, el Tribunal de Apelaciones emitió su decisión revocando al TPI.

PUBLICIDAD

Recordemos que no es la primera vez que durante un año electoral se pretende descalificar las candidaturas del MVC para intentar evitar que el pueblo decida democráticamente en las urnas quiénes le representarán. En el año 2020, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ángel Rosa Barrios, anuló 29 candidaturas del MVC. No fue hasta mediados de julio de 2020, que el presidente de la CEE emitió una resolución dejando sin efecto la anulación y confirmando que el secretario Rosa no tenía autorización para la anulación. Por tanto, todas las candidaturas fueron certificadas. Y al igual que pasó en el 2020, el Tribunal de Apelaciones revocó la descalificación de las candidaturas nacionales, por lo que deben ser certificadas por la CEE cuanto antes.

Celebramos la decisión del Tribunal de Apelaciones no como una victoria del MVC sino como una para la democracia, que es lo que estaba en juego en este caso. El Tribunal de Apelaciones determinó que los demandantes (integrantes del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista) no tenían legitimación activa para acudir a un tribunal. Por tanto, procede que la CEE certifique las candidaturas del MVC escogidas a través del método alterno, abierto, democrático y transparente. De esta manera, se puede garantizar uno de los principios democráticos más elementales: permitir que sea el pueblo —y no la CEE o un tribunal— quien elija sus representantes.

No dudamos que el PNP y el PPD continuarán en su empeño antidemocrático de descalificar las candidaturas del Movimiento, porque reconocen las posibilidades de prevalecer del MVC el 5 de noviembre. Inscríbete y vota por el cambio, vota por la Alianza de País.