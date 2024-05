Primaria PNP: Lo peor está por venir

Anticipé la semana pasada en Metro que la dinámica primarista dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) iría subiendo de tono a medida que nos acercáramos a la fecha del 2 de junio, día del encuentro electoral entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González.

El jueves pasado, mientras participaba en Jugando Pelota Dura (Teleonce), el secretario de salud, Dr. Carlos Mellado, respondió a la pregunta de si tenía comunicación con González, comunicación que se supone se esté dando entre ambos por la importante discusión que se da en la capital federal sobre los fondos que se reciben, o al menos se persigue recibir en la isla. “Cuántas veces lo ha llamado la comisionada para decirle “secretario, ¿vamos a reunirnos para resolver este problema…?”, le preguntó Ferdinand Pérez. “Yo no tengo comunicación con la comisionada residente… nosotros fuimos en una ocasión y nos reunimos con ella… a principios del cuatrienio…”.

El equipo de campaña de la comisionada, tres a cuatro días después, sacó varias publicaciones de este en distintas reuniones durante el año 2022. González llamó, durante el fin de semana, “mezquinos” a los jefes de agencia y aseguró que no retendrá a ninguno. A su vez, eso provocó que varios jefes de agencia asistieran al mismo programa televisivo para “defenderse” de los ataques de González. Todo parecía una defensa legítima, y lo fue hasta cierto punto. Sin embargo, se tornó política cuando el secretario de Estado, Lcdo. Omar Marrero, dijo que quien se va a quedar sin trabajo el 2 de junio es Jenniffer González. Le hizo coro Noe Marcano (ACCA) y Ramón González Beiró (Agricultura) en la línea política. Ese giro le dio el punto a la campaña de González de que hay jefes de agencia que están en el track de campaña política. La pregunta es, ¿es algo nunca visto?

En el 2012 el exgobernador Luis Fortuño se enfrentó al también exgobernador Alejandro García Padilla. Jenniffer González era presidenta de la Cámara de Representantes. El Lcdo. Ángel Cintrón, hoy director de operaciones políticas de Jenniffer González, era en aquel entonces director de campaña de Fortuño. El gobierno de este, y sus jefes de agencia, fueron objeto de ataques, unos válidos y otros puramente políticos sin mucho fundamento. Adivine quiénes salían a dar cara por Fortuño, y obviamente por su candidatura, así como por el gobierno. ¡Los jefes de agencia! No recuerdo haber visto a Cintrón o González haciendo alguna denuncia o quejándose.

En la época de Pedro Rosselló el exsuperintendente Pedro Toledo participó de un “mitin” político donde ondeó la bandera de la Palma. La exsecretaria de Salud, Ana Rius, también se afincaba en actividades políticas partidistas del Partido Popular Democrático estando en funciones. ¿No recuerda los audios revelados en NotiUno 630, de los jefes de agencia de Ricardo Rosselló, participando de actividades de campaña, recaudando fondos, y saliendo en los medios a defender la figura del exgobernador de cara a una reelección?

Obviamente en una campaña política la doble vara y el doble discurso son parte de… Criticar lo que hace un adversario, luego hacer lo mismo que se critica y decir que eso que se criticó ahora está bien porque lo hacen ellos, es naturaleza política… Bueno, politiquera realmente. Y lo hacen todos, hasta el Movimiento Victoria Ciudadana tiene doble vara y doble discurso. ¿Recuerda el PIP con lo escondido que tenían lo del acoso laboral? Pasa y pasará en todos los partidos.

Por ejemplo, la comisionada ha expresado que el gobierno de Pierluisi no sirve, dijo, despectivamente hablando, que el secretario de Salud parecía estaba “medicado” cuando hizo la expresión de que no se reunían, la emprendió duramente contra el ex secretario de DTOP, Carlos Pesquera, etc... Ante esto dijo el alcalde de Bayamón “lo que pasa es que ella es vocal, y eso es algo bueno porque demuestra carácter, demuestra energía, Puerto Rico eso es lo que quiere…”. Sin embargo, cuando el ataque es del equipo del gobernador, ajustan el discurso, lo cambian a que hay desespero porque “están atrás”. Si la ofensiva es del gobernador, es desespero, si la ofensiva es de la comisionada, entonces es carácter y lo que le gusta el pueblo.

Aquí ambos bandos juegan el papel de quién se hace más “vístima”.

La comisionada juega pelota bien dura. Siempre ha sido así. Creo que el problema que tiene es que serlo contra sus propios correligionarios puede ser contraproducente. No es lo mismo llamar “mezquinos” a populares que a penepés. Esta semana le preguntaron por unas expresiones de Carlos Pesquera en la estación Magic 97.3 sobre la primaria. Dijo González que lo que pasa es que ella le dio “una pela” a Pesquera en el 2016 y aún sigue resentido. Sobre Mellado dijo que lo que pasa es que también está resentido porque no fue candidato a comisionado residente. Le preguntaron sobre las expresiones de la Lcda. Mariela Vallines, directora del Distrito de Convenciones, quien creo es una de las funcionarias púbicas con mayor éxito, y antes de que concluyera la pregunta expresó “¿Quién es esa?”. Iba a continuar su línea, pero fue interrumpida por el alcalde bayamonés al punto que ella se echó a un lado y fue él quien respondió. Al parecer el alcalde notó que lo que venía detrás de esa expresión, y escuchando el ataque contra Pesquera, podía ser peor y prácticamente la sacó del podio.